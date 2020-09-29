30 сентября в Украине празднуют день ангела Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Эти мученицы жили во II веке в Риме, где в то время практически все были язычниками, но Вера, Надежда, Любовь и их мать София были очень верными христианками. София даже назвала своих дочерей именами трех христианских добродетелей и воспитывала их в любви к Господу.

Узнав о них, император Адриан (117-138 гг.) попытался заставить их поклоняться богине Артемиде, но они оставались непреклонны. Император подверг дочерей Софии жестоким пыткам, но они странным образом оставались невредимыми, и тогда их казнили на глазах у матери.

Поздравления с днем ангела

Согласно православному календарю, 14 октября верующие будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. Обычно в этот праздник люди ходят в церковь на службу и молятся, чтобы Дева Мария защищала их от бед и посылала благословение.