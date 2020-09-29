Какой праздник 29 сентября 2020 — день ангела, приметы на 29 сентября 2020

29 сентября ежегодно отмечают Всемирный день сердца. Цель праздника является информирование населения о сердцево-сосудистых заболеваниях, профилактике ишемической болезни сердца и т.д. Инициатива о проведении такого праздника поступила от Всемирной федерации сердца в 1999 году. После чего проведение Всемирного дня сердца поддержали ВОЗ и ЮНЕСКО.

Также 29 сентября в мире отмечают достаточно молодой праздник, инициатором, которого является ООН, Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Его учредили в 2019 году.

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Именины: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Согласно церковному календарю, верующие почитают память святой Евфимии Всехвальной.

Народные приметы на 29 сентября:

Если на улице будет гроза, то зима будет без снега.

Если гуси и скворцы не отлетают, значит, осень будет длиться дольше.

Что нельзя делать 29 сентября:

Лучше отказаться от похода на рыбалку и в баню.

В этот день категорически нельзя испытывать зависть к ближним.

Лучше не начинать новые дела и проекты.

Также нельзя отправляться в путешествие.

Праздники в октябре 2020

В календаре праздников на октябрь 2020 немало памятных дат, но самый главная — это День защитника Украины. Этот праздник ежегодно отмечают 14 октября и он имеет статус государственного. То есть у украинцев будет один дополнительный выходной.