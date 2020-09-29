Погода на 29 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Lifestyle

С дождями и грозами: погода в Украине на 29 сентября (КАРТА)

В Украине 29 сентября погода будет дождливой и с грозами.

В западных регионах страны пройдут сильные грозы, и днем, и ночью синоптики обещают дожди. Температура днем 16°-19°, ночью 10°-12°.

На Севере также прогнозируют осадки, однако в Сумской и Черниговской областях будет облачная прояснениями погода. Воздух прогреется днем до 21°, а ночью до 12°.

Читайте: Дожди и похолодание до +15: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В центральных областях пройдут грозы и дожди. Столбики термометров днем покажут 19°-21°, ночью 10°-12°.

Жителям южных регионов стоит приготовится к осадкам, молнии и раскатам грома. Воздух днем прогреется до 24°, ночью до 16°.

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В октябре средняя температура воздуха в Украине опустится до +15, а под конец месяца – до +9.

В то же время, по прогнозам синоптиков, погода и осенью, и зимой этого года будет теплее обычного, что вызвано климатическими изменениями.

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