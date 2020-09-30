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Факты / Lifestyle

День ангела Ирины — лучшие поздравления в картинках

30 сентября — День ангела Ирины. В эту дату чтят память преподобномученицы Ирины Фроловой, которая родилась на рубеже XIX и XX веков и предано служила своей вере.

Имя Ирина имеет греческие корни и переводится как мир. Обладательницы имени очень жизнерадостны и трудолюбивы. Они упорны, тверды характером и всегда добиваются своего.

День ангела Ирины также будет праздноваться 1 октября, в этот день чтят память мученицы Ирины Египетской.

Читайте: День Веры, Надежды и Любови: какой праздник сегодня, 30 сентября

В именины Ирины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

день ангела ірини

день ангела ірини

день ангела ірини

день ангела ірини

день ангела ірини

Календарь церковных праздников

В октябре украинцев ждет ряд церковных праздников, среди которых —  зачатие предтечи и крестителя Господня Иоанна 6 числа и Покров Пресвятой Богородицы 14 числа.

Полный календарь церковных праздников на октябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.

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