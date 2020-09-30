День библиотекаря: история праздника и известные люди профессии

30 сентября отмечают Всеукраинский день библиотек. Этот праздник в нашей стране появился в 1998 году благодаря Указу Президента Украины № 471/98.

Библиотеки и сотрудники, которые в них работают, делают огромный вклад в развитие украинской и мировой науки. Сложно представить, как без людей этой профессии написать диплом, защитить диссертацию или просто найти нужную книгу из сотен тысяч.

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История Дня библиотекаря в Украине и известные представители профессии – в материале Фактов ICTV.

Зарождение библиотечного дела в Киевской Руси

Первые библиотеки появились еще во времена Киевской Руси, и во многом этому способствовало принятие христианства в 988 году. Это были книжные хранилища при церквях и монастырях. Первая и самая большая библиотека тех времен была создана в стенах Софии Киевской по поручению великого князя Ярослава Мудрого.

В мастерских Софии Киевской создавались книги, которые были основной для других библиотек, например, для Печерского монастыря в XI веке, который впоследствии стал крупнейшим культурным центром всей Киевской Руси. К сожалению, многие книги из библиотеки Софии Киевской были уничтожены во времена монголо-татарского ига.

Развитие библиотечного дела на Западной Украине

На территории современной Западной Украины библиотечное дело получило развитие в XIII веке во времена Галицко-Волынского княжества. При князе Владимире Васильковиче была создана огромная книжная мастерская.

Стремительно стали развиваться библиотеки с появлением в XV веке книгопечатания. В XVI веке были созданы огромные книжные хранилища во Львове и Остроге, в XVII веке появилась библиотека Киевской Академии. Стало модно читать книги, поэтому библиотеки были сформированы во многих дворянских семьях, в домах епископов, при монастырях и школах.

Особый вклад в развитие библиотек внесло культурно-образовательное общество Просвіта на территории тогдашней Австро-Венгрии. В 1914 году оно состояло из 78 филиалов и 2944 читален.

Вклад в развитие библиотечного дела внес Иван Огиенко (1982 – 1972) – ректор Каменец-Подольского украинского университета, епископ Украинской Автокефальной Православной Церкви. Он основал типографию, издательство и большую епархиальную библиотеку, насчитывавшую в то время десятки тысяч томов. Иван Огиенко известен еще и тем, что перевел полный текст библии на украинский язык.

Библиотеки в Украине сегодня

Сейчас в нашей стране работает почти 40 тыс. библиотек. Среди самых крупных и известных – Национальная библиотека Украины, Национальная парламентская библиотека Украины, Государственная библиотека Украины для детей и другие. Здесь работает по предварительным подсчетам 53 тыс. человек, а количество читателей составляет около 18 млн.

Октябрь совсем скоро вступит в свои права и будет богат на праздничные дни. Календарь праздников на второй месяц осени – смотрите в материале Фактов ICTV.