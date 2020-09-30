День Веры, Надежды и Любови в Украине: поздравления в картинках

30 сентября православные христиане отмечают светлый праздник – День Веры, Надежды и Любови.

История праздника уходит корнями во II век. В те времена в Риме, где почти все были язычниками, жила премудрая благочестивая вдова София. У нее было три дочери – Вера, Надежда и Любовь. Мать была глубоко верующей и дала такие имена в честь главных христианских добродетелей. София воспитывала дочерей в любви к Богу и учила не привязываться к земным благам.

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Слух о добропорядочной христианской семье дошел до самого императора Адриана, и он пожелал познакомиться с Софией и ее дочерями. Юные христианки вместе с матерью предстали пред правителем и непоколебимо исповедовали веру в Христа-Спасителя.

Пораженный смелостью и сильным духом Веры, Надежды и Любови, император потребовал, чтобы девочки принесли жертву языческим богам. Когда сестры отказались выполнить приказ, их подвергли жестоким пыткам. Так сестры и умерли, сохранив святую веру в Бога и Христа. За это и София, и ее дочери – Вера, Надежд и Любовь, причислены православной церковью к лику святых.

Картинки-поздравления с Днем Веры, Надежды и Любови

Октябрь будет богат на христианские праздники и однодневные посты. Подробный календарь православных праздников на второй месяц осени – смотрите в материале Фактов ICTV.