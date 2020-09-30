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Факты / Lifestyle

День Веры, Надежды и Любови: какой праздник сегодня, 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, отмечают Всеукраинский день библиотек и Международный день интернета.

Православные верующие чтят память Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Именины 30 сентября отмечают владельцы имен: Вера, Надежда, Любовь и София.

Народные традиции и приметы

  • Если журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет поздней;
  • В этот день холодная и дождливая погода свидетельствует о ранней весне;
  • Если листья начали активно опадать, то стоит готовиться к похолоданию.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Что нельзя делать

  • Нельзя проводить свадьбы и помолвки;
  • Женщинам нельзя заниматься домашними делами;
  • Нельзя ссориться, ругаться и кричать;
  • Нельзя желать кому-то зла;
  • Нельзя зацикливаться на негативных мыслях.

Подробнее о том, что можно и нельзя делать в светлый праздник Веры, Надежды и Любви — читайте в материале Фактов ICTV.

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