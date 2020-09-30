Сегодня, 30 сентября, отмечают Всеукраинский день библиотек и Международный день интернета.

Православные верующие чтят память Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Именины 30 сентября отмечают владельцы имен: Вера, Надежда, Любовь и София.

Народные традиции и приметы

Если журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет поздней;

В этот день холодная и дождливая погода свидетельствует о ранней весне;

Если листья начали активно опадать, то стоит готовиться к похолоданию.

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Что нельзя делать

Нельзя проводить свадьбы и помолвки;

Женщинам нельзя заниматься домашними делами;

Нельзя ссориться, ругаться и кричать;

Нельзя желать кому-то зла;

Нельзя зацикливаться на негативных мыслях.

Подробнее о том, что можно и нельзя делать в светлый праздник Веры, Надежды и Любви — читайте в материале Фактов ICTV.