Сегодня, 30 сентября, отмечают Всеукраинский день библиотек и Международный день интернета.
Православные верующие чтят память Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
Именины 30 сентября отмечают владельцы имен: Вера, Надежда, Любовь и София.
Народные традиции и приметы
- Если журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет поздней;
- В этот день холодная и дождливая погода свидетельствует о ранней весне;
- Если листья начали активно опадать, то стоит готовиться к похолоданию.
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Что нельзя делать
- Нельзя проводить свадьбы и помолвки;
- Женщинам нельзя заниматься домашними делами;
- Нельзя ссориться, ругаться и кричать;
- Нельзя желать кому-то зла;
- Нельзя зацикливаться на негативных мыслях.
Подробнее о том, что можно и нельзя делать в светлый праздник Веры, Надежды и Любви — читайте в материале Фактов ICTV.