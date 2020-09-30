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Факты / Lifestyle

Мессенджер Facebook объединили с личными сообщениями в Instagram

У Instagram ввели новую систему сообщений. Теперь пользователи могут подключить личные сообщения с мессенджера соцсети Facebook.

Пользователи также получат наклейки для селфи, совместный просмотр видео на Facebook Watch и IGTV и возможность настроить автоматическое удаление сообщений через некоторое время.

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— Люди, которые используют приложение Messenger, теперь могут связаться с вами в Instagram без необходимости загружать новое приложение, и наоборот, — пояснили в компании Facebook.

Некоторые новые функции сначала появятся в Instagram, а затем и в Facebook Messenger.

Facebook устроил чистку

Компания Facebook удалила три сети российских аккаунтов из-за распространения фейков о ситуации в Сирии и Украины.

Аккаунты заблокировали, потому что они нарушили политику компании в отношении иностранного или правительственного вмешательства.

В Facebook отметили, что сети распространяли ложную информацию о том, что происходит в Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове.

ИсточникFacebook Newsroom

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