Высокотехнологичное исследование картины Мона Лиза Леонардо да Винчи обнаружило скрытый рисунок под краской.

Эскиз под шедевром был обнаружен ученым Паскалем Коттом, который изучал Мона Лизу более 15 лет. Открытие удалось сделать благодаря мультиспектральной камере высокого разрешения, которую создал Котт.

Новое исследование Моны Лизы выявило доказательства наличия угольного рисунка, что впервые свидетельствует о том, что Леонардо да Винчи использовал предварительный набросок для создания знаменитого портрета.

Нижний рисунок на холсте, вероятно, был создан с использованием техники спольверо, метода переноса эскиза на холст, в котором по контуру изображения прокалываются отверстия и присыпаются древесным углем.

— Эти открытия усиливают загадочность создания картины. Мы понимаем, что это работа очень длительного “творческого акта”, который длился более десяти лет и состоял из нескольких этапов, — сказал Котт.







Усиливает загадочность: под Моной Лизой обнаружили скрытый рисунок / 2 фотографии

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Эффекта Моны Лизы не существует

Ученые говорят, что эффект, когда Мона Лиза “направляет свой взгляд” на человека, который смотрит на картину, невозможен.

Исследователи создали 15 изображений картины с разным увеличением и показали добровольцам в произвольном порядке.

Все респонденты ответили, что Джоконда смотрит вправо под углом 15,4 градуса.

Источник: Artnet

Фото: Dreamstime, Artnet