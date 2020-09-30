Дудл Google 30 сентября посвящен культовому автомобильному аксессуару – таксе с качающейся головой.

Первые такие игрушки появились в 70-х годах в Германии, где такса считается популярным символом.

На немецком название статуэтки звучит как Wackeldackel. Их традиционно размещали на задней панели автомобилей. При каждом повороте или ухабе на дороге кукла-собака кивает головой.

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Google — самая популярная поисковая система, которая обрабатывает 41 млрд 345 млн запросов в месяц и выдает информацию на 195 языках.

Ее предыдущий дудл, 27 сентября, был посвящен именно 22-летию Googlе, который официально появился в 1998 году.

Его основатели — Ларри Пейдж и Сергей Брин.