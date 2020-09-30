Приложения для изучения английского: учим язык онлайн

Подборка лучших приложений для изучения английского, которые помогут освоить грамматику, улучшат словарный запас и разговорную речь – в материале Фактов ICTV.

EDWords

Приложение для изучения английских слов с удобным интерфейсом и функционалом. Тратя всего несколько минут, пользователи могут осваивать 10 новых слов в день. Это около 3 000 слов в год, чего достаточно для понимания 92% английских текстов, фильмов и песен. В EDWords доступно четыре вида упражнений на аудирование, перевод, собирание слов из букв и набор слов на слух. Можно также выбрать тематику слов.

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Memrise

Приложение для изучения английского с игровым подходом, которое отправит пользователя в увлекательное путешествие по Вселенной английского языка. С его помощью можно выучить повседневные фразы и устойчивые выражения, прослушивать сотни аудио- и видеоматериалов с носителями языка и попрактиковать разговорный английский. На первых этапах не будет сложной отпугивающей грамматики, а только увлекательная практика.

English Grammar in Use

Приложение от Cambridge University, созданное на основе одноименного сборника для изучения английской грамматики авторства Реймонда Мерфи. С его помощью пользователи доведут до автоматизма использование артиклей, времен, неправильных глаголов и устойчивых фраз.

WordBook

Потрясающее приложение для пополнения вокабуляра. Оно содержит около 150 тыс. слов, а также полезные опции проверки орфографии и поиска слов для создания анаграмм. Приложение предлагает ежедневно слова дня для запоминания. Приятный бонус – словарь доступен офлайн.

BBC Learning English

Приложение для изучения британского английского. В нем собраны материалы из видеопередач, которые транслируют на BBC. Приложение фактически дублирует уроки, которые выходят на одноименном сайте, но фишка мобильной версии в том, что контент добавляется еще до появления на сайте.

Wordscapes

Приложение в виде кроссворда, в котором нет вопросов. Пользователю нужно составить слово из предложенных букв, которое подходит по смыслу к предложению. На первый взгляд, задания кажутся простыми. Но есть продвинутый уровень, где может быть двенадцать букв, и из них нужно составить двадцать слов. Приложение очень хорошо развивает интуитивное восприятие английского.

English Idioms and Phrases

Знание английского невозможно без идиом. Отсутствие в лексиконе устойчивых словосочетаний и крылатых фраз сразу выдает иностранца, даже если он говорит без акцента. Приложение English Idioms and Phrases содержит большое количество идиом и тестов по ним. С его помощью вы сделаете свою речь более выразительной и научитесь лучше понимать английский юмор.

Знание английского делает нашу жизнь более интересной и насыщенной, открывает много новых перспектив. Факты ICTV публиковали простые и действенные советы, как учить английский по фильмам.