Отдых в Египте 2020: цены на путевки и нужна ли самоизоляция после возвращения

Отдых в Египте 2020 — одно из немногих заграничных курортных направлений, которые украинцы могут себе позволить этим летом.

С 1 июля страна открыла границы для украинских туристов. Накануне возобновления авиасообщения власти Египта рассказали, что три курорта страны — Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матрух — готовы принимать туристов.

Такое решение приняли из-за роста количества больных в некоторых странах.

Факты ICTV собрали информацию о ценах на отдых в Египте 2020.

Карантин в Египте

С 1 сентября Египет будет требовать от всех туристов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. Тест нужно сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Египет. Он должен быть у всех лиц, старше шести лет.

Требования к сертификату:

обязательно должен содержать точную дату и время сдачи теста;

должен быть выдан официальной лабораторией с печатью;

не должен содержать исправлений;

должен содержать информацию о виде теста;

должно быть обязательно указано, что было проведено тестирование типа RT-PCR.

Если возникнут сложности во время отдыха, лучше сразу обращаться в украинское посольство в Египте. Контакты: Каир, ул. Маади 83, д. № 50, тел: 20-223-78-68-70, + 20-223-78-68-71.

Кстати, в 2020 году украинским туристам нужно сразу готовиться к тому, что они не увидят в Египте знакомых шведских столов. От этой системы питания из-за пандемии отказались.

После возвращения туристу нужно будет побыть две недели на самоизоляции.

Погода в Египте

В эту жаркую страну лучше ехать зимой, поздней осенью или ранней весной. В это время года погода больше располагает к комфортному отдыху, средняя температура — от +23 до +26°С.

В другие же месяцы стоит готовится к агрессивному солнцу и средней температуре выше +30°С.

Месяц Средняя температура воздуха днем, °С Средняя температура воздуха ночью, °С Средняя температура воды, °С Июнь 31 24 27 Июль 34 24 28 Август 35 25 28 Сентябрь 31 23 26 Октябрь 29 21 26 Ноябрь 26 17 24

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Авиабилеты в Египет

Украинцы могут улететь в Египет самостоятельно, хотя цены на авиабилеты пока кусаются.

В Египет можно улететь с авиакомпаниями МАУ, Sky Up и Azur Air Ukraine.

По информации сайта TripMyDream, ждать цену меньше $300 не стоит. Так, перелет Киев-Шарм-эль-Шейх 6 и 13 июля туда и обратно стоит $363, а Киев-Хургада на пять ночей 14 июля туда и 19 июля обратно — $357.

Если смотреть чартерные рейсы, то Sky Up предлагает улететь в Египет 24 июля и вернуться 31 июля за $290, это перелет эконом-классом, предложение от МАУ на те же даты — $300.

Туры в Египет

Цены на туры стартуют от 12 тыс грн за двоих. За эти деньги можно отдохнуть в четырехзвездочном отеле семь дней, комната стандартная, особых удобств ждать не стоит, система — все включено.

Цены на пакеты, где предусмотрен отдых в комнатах отелей со свежей реновацией, стартуют от 15 тыс. грн.

Если есть желание жить в пятизвездочном отеле, то такие пакеты стоят в районе 20 тыс. грн за двоих и выше.

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Жилье в Египте

В хостелах Египта можно остановится очень дешево — ночь в общем номере будет стоить от 269 грн с человека.

Если говорить об отелях, то ночь в заведении с двумя звездами стоит от 700 грн. За эти деньги туристу предлагают комнату с двухспальной кроватью, собственной ванной комнатой, телевизором и кондиционером.

Номер за 700 грн

В Египте множество предложений от объектов размещения по стоимости от 400 до 1 000 грн. Это комнаты стандарт в двух-, трех- и даже четырехзвездочных отелях.

Цены на улучшенные номера стартуют от 1 200 грн.

Улучшенный номер, цена 1 274 грн

Ночь в номере отеля, у которого четыре и пять звезд, стоит от 1 500 грн до 5 000 грн за ночь с человека. Если говорить об объектах размещения премиум-класса, то там самый дешевый номер стоит — от 7 000 грн за ночь с человека. В стоимость таких номеров входит питание по системе все включено, а также развлечения: например, пользование бассейнами, аквапарками и детскими комнатами на территории отеля.

Улучшенный номер за 7 275 грн

Цены на пребывание в объектах размещения зависят от уровня отеля, его расположения, номера, комфорта и организации питания, развлечений.

Пляжи Египта

В курортных городах есть общественные пляжи, входы на них свободный, а также платные, которые принадлежат отелям, но посторонних туристов на них тоже пускают.

В Шарм-эль-Шейхе лучшим пляжем считается Эль Фанар, это коралловый пляж, риф здесь, по мнению туристов, самый красивый в Египте.

Также есть пляж и коралловый риф в бухте Рас-Ум-Сид, там можно и понежиться на песке и полюбоваться морской жизнью возле рифа.

Есть и пляж Терразина, который считается крупнейшим общественным пляжем.

В Хургаде есть общественный пляж Парадайз, он всегда переполнен местными жителями, но там немало и туристов. Несмотря на это, свободное место можно всегда найти. Кроме того, он довольно чистый.

Среди платных пляжей — Дрим, который относится к отелю Elysees. Вход для постояльцев гостиницы — бесплатный, другим туристам нужно заплатить — $7. Но за дополнительную стоимость турист получает меньшее количество людей на берегу и в воде, чистоту и комфорт.

Развлечения в Египте

Помимо пляжного отдыха и моря, в Египте главным развлечением являются экскурсии. По информации на сайтах туроператоров, они доступны и в 2020 году.

Они предлагают съездить в Каир от $45 с человека, в Александрию — от $85, посетить различные монастыри и и храмы — в среднем от $25 до 45.

Кроме того, можно покататься на верблюдах и на джипах по пустыне — от $25 до 45.

Куда могут поехать украинцы

Граждане Украины могут путешествовать в 45 стран. В частности, 28 августа к зеленому списку добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан. Полный список, куда могут поехать украинцы, можно посмотреть в нашем материале.

Но перед планированием путешествия нужно тщательно ознакомиться с правилами въезда и карантинными ограничениями.

Источник: TripMyDream, CharterShop.com.ua, Поехали с нами, Booking.com, Турправда, TopTour