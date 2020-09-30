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Какие документы нужно подать для смены фамилии в Украине?

Процедура изменения фамилии в Украине не слишком сложная. Законодательством предусмотрено, что 16-летние граждане могут сделать это самостоятельно, а лица, достигшие 14 лет — с согласия родителей. В каких случаях можно изменить фамилию и какие документы для этого нужны — читайте в материале.

1. По собственному желанию

Куда обратиться?

Отдел ГРАЦС.

Какие документы нужны?

  • паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);
  • свидетельство о рождении (оригинал и копия);
  • свидетельство о браке или его расторжении (если вы находитесь или находились в браке; оригинал и копия);
  • свидетельство о рождении детей (если у вас есть дети, которые на момент подачи заявления не достигли совершеннолетия; оригинал и копия);
  • ваше фото;
  • квитанция об уплате госпошлины.

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После смены фамилии необходимо обратиться в Фискальную службу для получения новой справки об ИНН. Также необходимо изменить загранпаспорт в течение 1 месяца с момента смены фамилии.

В случае, если фамилию хочет изменить ребенок по собственному желанию, необходимо подать заявление в ГРАЦС по месту жительства ребенка. Если лицу исполнилось 14 лет, он подает заявление сам, в случае недостижения данного возраста заявление подают родители.

Документы, прилагаемые к заявлению:

  • свидетельство о рождении лица, которое меняет фамилию;
  • справка с места его рождения;
  • заявление родителей с согласием на изменение фамилии ребенка.

Как долго?

3 — 6 месяцев.

2. Регистрация брака

Куда обратиться?

Орган государственной миграционной службы Украины.

Какие документы нужны?

  • паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);
  • ИНН (оригинал и копия);
  • документ о регистрации по месту жительства;
  • документ о регистрации брака (оригинал и копия) или его прекращения (оригинал и копия);
  • свидетельство о рождении детей (оригинал и копия, если вы имеете детей).

Как долго?

1 месяц.

Смена фамилии

3. Усыновление

Куда обратиться?

Суд, ГРАЦС.

Какие документы нужны?

  • заявление от усыновителя об усыновлении, которое необходимо подать в суд;
  • паспорт гражданина Украины усыновителя и усыновленного (оригинал и копия);
  • справка о регистрации ребенка вместе с усыновителем;
  • свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
  • свидетельство о заключении брака/развода (оригинал и копия).

На основании решения суда об изменении фамилии ребенка ГРАЦС выдает усыновленному новое свидетельство о рождении.

Как долго?

Зависит от решения суда.

Важно! Вам могут отказать в изменении фамилии в случае, если вы:

  • имеете судимость, которая не была снята в соответствующем законном порядке, или находитесь под административным надзором;
  • находитесь в поиске правоохранительными органами;
  • предоставили фальшивые сведения о себе.

Кстати, изменить не только фамилию, но и имя в Украине довольно просто. Сделать это самостоятельно можно также с 16 лет.

Фото: Dreamstime

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