Процедура изменения фамилии в Украине не слишком сложная. Законодательством предусмотрено, что 16-летние граждане могут сделать это самостоятельно, а лица, достигшие 14 лет — с согласия родителей. В каких случаях можно изменить фамилию и какие документы для этого нужны — читайте в материале.

1. По собственному желанию

Куда обратиться?

Отдел ГРАЦС.

Какие документы нужны?

паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

свидетельство о рождении (оригинал и копия);

свидетельство о браке или его расторжении (если вы находитесь или находились в браке; оригинал и копия);

свидетельство о рождении детей (если у вас есть дети, которые на момент подачи заявления не достигли совершеннолетия; оригинал и копия);

ваше фото;

квитанция об уплате госпошлины.

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После смены фамилии необходимо обратиться в Фискальную службу для получения новой справки об ИНН. Также необходимо изменить загранпаспорт в течение 1 месяца с момента смены фамилии.

В случае, если фамилию хочет изменить ребенок по собственному желанию, необходимо подать заявление в ГРАЦС по месту жительства ребенка. Если лицу исполнилось 14 лет, он подает заявление сам, в случае недостижения данного возраста заявление подают родители.

Документы, прилагаемые к заявлению:

свидетельство о рождении лица, которое меняет фамилию;

справка с места его рождения;

заявление родителей с согласием на изменение фамилии ребенка.

Как долго?

3 — 6 месяцев.

2. Регистрация брака

Куда обратиться?

Орган государственной миграционной службы Украины.

Какие документы нужны?

паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

ИНН (оригинал и копия);

документ о регистрации по месту жительства;

документ о регистрации брака (оригинал и копия) или его прекращения (оригинал и копия);

свидетельство о рождении детей (оригинал и копия, если вы имеете детей).

Как долго?

1 месяц.

3. Усыновление

Куда обратиться?

Суд, ГРАЦС.

Какие документы нужны?

заявление от усыновителя об усыновлении, которое необходимо подать в суд;

паспорт гражданина Украины усыновителя и усыновленного (оригинал и копия);

справка о регистрации ребенка вместе с усыновителем;

свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);

свидетельство о заключении брака/развода (оригинал и копия).

На основании решения суда об изменении фамилии ребенка ГРАЦС выдает усыновленному новое свидетельство о рождении.

Как долго?

Зависит от решения суда.

Важно! Вам могут отказать в изменении фамилии в случае, если вы:

имеете судимость, которая не была снята в соответствующем законном порядке, или находитесь под административным надзором;

находитесь в поиске правоохранительными органами;

предоставили фальшивые сведения о себе.

Кстати, изменить не только фамилию, но и имя в Украине довольно просто. Сделать это самостоятельно можно также с 16 лет.