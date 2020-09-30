Процедура изменения фамилии в Украине не слишком сложная. Законодательством предусмотрено, что 16-летние граждане могут сделать это самостоятельно, а лица, достигшие 14 лет — с согласия родителей. В каких случаях можно изменить фамилию и какие документы для этого нужны — читайте в материале.
1. По собственному желанию
Куда обратиться?
Отдел ГРАЦС.
Какие документы нужны?
- паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);
- свидетельство о рождении (оригинал и копия);
- свидетельство о браке или его расторжении (если вы находитесь или находились в браке; оригинал и копия);
- свидетельство о рождении детей (если у вас есть дети, которые на момент подачи заявления не достигли совершеннолетия; оригинал и копия);
- ваше фото;
- квитанция об уплате госпошлины.
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После смены фамилии необходимо обратиться в Фискальную службу для получения новой справки об ИНН. Также необходимо изменить загранпаспорт в течение 1 месяца с момента смены фамилии.
В случае, если фамилию хочет изменить ребенок по собственному желанию, необходимо подать заявление в ГРАЦС по месту жительства ребенка. Если лицу исполнилось 14 лет, он подает заявление сам, в случае недостижения данного возраста заявление подают родители.
Документы, прилагаемые к заявлению:
- свидетельство о рождении лица, которое меняет фамилию;
- справка с места его рождения;
- заявление родителей с согласием на изменение фамилии ребенка.
Как долго?
3 — 6 месяцев.
2. Регистрация брака
Куда обратиться?
Орган государственной миграционной службы Украины.
Какие документы нужны?
- паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);
- ИНН (оригинал и копия);
- документ о регистрации по месту жительства;
- документ о регистрации брака (оригинал и копия) или его прекращения (оригинал и копия);
- свидетельство о рождении детей (оригинал и копия, если вы имеете детей).
Как долго?
1 месяц.
3. Усыновление
Куда обратиться?
Суд, ГРАЦС.
Какие документы нужны?
- заявление от усыновителя об усыновлении, которое необходимо подать в суд;
- паспорт гражданина Украины усыновителя и усыновленного (оригинал и копия);
- справка о регистрации ребенка вместе с усыновителем;
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
- свидетельство о заключении брака/развода (оригинал и копия).
На основании решения суда об изменении фамилии ребенка ГРАЦС выдает усыновленному новое свидетельство о рождении.
Как долго?
Зависит от решения суда.
Важно! Вам могут отказать в изменении фамилии в случае, если вы:
- имеете судимость, которая не была снята в соответствующем законном порядке, или находитесь под административным надзором;
- находитесь в поиске правоохранительными органами;
- предоставили фальшивые сведения о себе.
Кстати, изменить не только фамилию, но и имя в Украине довольно просто. Сделать это самостоятельно можно также с 16 лет.