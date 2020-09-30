День ангела Надежды: поздравления в стихах, прозе и открытках

30 сентября отмечают День ангела Надежды. Этот день приурочен к светлому празднику Веры, Надежды, Любови.
Надежда – это старославянское имя, которое символизирует одну из трех христианских добродетелей. Оно таит в себе глубокий смысл. Надежда – это терпение, ожидание чего-то доброго и хорошего.
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Женщины, которые носят это светлое имя, отличаются сильным волевым характером. Они немного упрямы и ценят свободу, но вместе с тем они прекрасные мамы и жены. Надежду отличает ответственность, мудрость и внутренняя сила.
Душевные и теплые поздравления с Днем ангела Надежды – в материале Фактов ICTV.
Лучшие пожелания в стихах с Днем ангела Надежды
Что в имени твоем, Надежда? Счастье,
В нем луч надежды, легкость, красота,
Его боятся злые силы и ненастья
Ему сродни тепло души и доброта.
Да что рассказывать, давно все это ясно,
Легенд немало нам известно о тебе,
С Днем ангела, Надюша, с Днем прекрасным,
Желаю счастья, сотню благ в судьбе.
***
Надежда, с именинами тебя!
Пусть жизнь твоя на счастье не скупится!
Тебе желаю искренне, любя,
Пусть лучшее в судьбе твоей случится!
Пусть будет много маленьких чудес,
И нежности, и ласки, и участия.
И светлой песней до самих небес
Звучит симфония добра и счастья!
***
Какая сила, Надя, в имени твоем,
Лишь произносишь, грусть бесследно исчезает,
С днем именин тебя, с прекрасным днем,
С Днем ангела тебя, Надюша, поздравляю.
Так встреть его, с друзьями отмечай,
Ведь раз в году всего лишь он, как День рожденья,
Он очень важен в жизни, так и знай,
И в праздник свой прими цветы и поздравления.
***
С именинами, Надежда!
Будь веселой, доброй, нежной
Радостной, всегда красивой
И удачной, и счастливой!
Душевные поздравления в прозе с Днем ангела Надежды
Прекрасная и милая Надюша, поздравляю тебя, дорогая! Пусть с тобой всегда рядом будет надежда на светлое. Пусть у тебя получается осуществлять все свои желания, а помогают тебе в этом верные друзья и родные. Желаю всех благ, искренней радости и семейного уюта!
***
Моя милая Надюшенька! Я поздравляю тебя с Днем именин и желаю всего наилучшего: крепкого здоровья, страстной любви, ярких дней, счастливых праздников! Ты – лучшая, самая красивая и самая милая девушка на свете!
***
Дорогая Надюша! Сегодня один из самых теплых и светлых дней в твоей жизни. Сегодня день твоего имени. А светлое имя твое – Надежда, – оно самое важное, самое главное, что есть на этой земле! Мы желаем тебе любви самой огромной и самой яркой и прекрасной. Пусть сердце твое всегда будет наполнено радостью и светом! С Днем ангела, дорогая наша подруга!
***
Наденька, сегодня твой День ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять по тем жизненным переменам, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела, и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.
Красивые открытки с Днем ангела Надежды
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