День ангела Софии: поздравления в стихах, прозе и открытках

30 сентября отмечают День ангела Софии. Это день памяти святой мученицы Софии, матери Веры, Надежды и Любови. Она жила в Риме во II веке. За любовь к Богу и преданность христианской вере Софию с дочерями причислили к лику святых.

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Факты ICTV подготовили красивые и оригинальные открытки, стихи и СМС-поздравления с Днем ангела Софии.

Поздравления в стихах с Днем Софии

София, Соня, Сонюшка,

Тебя хочу поздравить,

Ты светлая, как солнышко,

Еще хочу добавить:

Пусть счастье кружит голову,

Любовь пусть будет жаркой,

Ты будь открыта новому,

Будь страстной, нежной, яркой,

Фортуна пусть сопровождает,

А горе и беда отстанет,

Хорошее преобладает,

И жизнь пусть не обманет!

***

Софочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Софья, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И твой ангел с тобой пребудет!

***

Всю радость, что витает в мире,

Всю доброту, что ходит среди людей,

Самые красивые цветы в мире

Дарим Софии в этот прекрасный день!

С именинами, родная!

Пусть ангел тебя не покидает!

***

Софийке спешим пожелать:

Чтобы каждый день был праздник,

Пусть радость делает золотым будущее,

Пусть яркими красками наливается грядущее!

Поздравления с именинами Софии в прозе

В день твоих именин, София, я желаю тебе наслаждаться жизнью! Пусть будни как можно чаще перемежаются праздниками и дарят тебе незабываемые моменты радости! Зная твою творческую натуру, желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, умения и терпения воплощать в жизнь свои самые причудливые фантазии!

***

Милая София! Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе, чтобы почаще звучал твой ангельский смех, чтобы твои глаза искрились от счастья, чтобы твое сердце наполнялось любовью!

***

Милой Софии сегодня хочу пожелать крепкого здоровья, счастливой личной жизни, успехов в учебе и работе. Радуй своей прекрасной улыбкой друзей и родных каждый день, и пусть будет как можно больше поводов для радости!

***

Наша милая и прекрасная София! Желаем всегда блистать своей многогранностью и красотой. Пускай любовь и доброта в твоей жизни всегда будут чистыми и искренними. Оставайся такой же непоколебимой оптимисткой, никогда не опускай рук и не позволяй этого делать близким. Желаем, чтобы жизнь справедливо одарила тебя успехом, потому что ты самый замечательный, добрый и чудесный человечек. С Днем ангела!

***

Величественная, мудрая, прекрасная София! Ты – наше огромное вдохновение, наша радость, наша красота и гордость! Мы искренне и от души поздравляем тебя все-все! Будь счастлива и здорова, любима, красива!

Красивые открытки с Днем ангела Софии

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