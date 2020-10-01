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Бюджетные подарки на День учителя — топ-5 идей

День учителя 2020 не за горами, и ученики и их родители уже начали подбирать подарки классным руководителям.

При этом возникает дилемма — как выбрать бюджетный подарок на День учителя, который наилучшим способом выразит признание и благодарность.

Идеи подарков на День учителя

  • Растение в горшке

Недорогой и уместный подарок учителю. Он может поставить его на рабочем столе или же забрать домой. Такой подарок простоит долго и будет радовать не один год. Его предпочтительней дарить женщинам, однако нужно заранее узнать о вкусах и наличии аллергии.

Цветы

  • Оригинальная ваза

Бюджетный подарок, который понадобится любому учителю, ведь они на праздники утопают в цветах. Ваза пригодится как дома, так и на работе.

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  • Книга

Символичный и недорогой подарок, который запомнится. Можно выбрать красивое издание с оригинальной обложкой. Однако нужно заранее узнать, что любит читать классный руководитель.

Книга

  • Ланч-бокс

Эта вещь необходима любому сотруднику, особенно если он следит за своим питанием. Подарок можно оригинально дополнить.

  • Повербанк

Устройство будет полезно каждому. Его также можно дополнительно украсить.

Оригинальные букеты на День учителя

Учителям также принято дарить цветы.

Такой подарок на День учителя будет более традиционным.

Какой букет лучше выбрать, смотрите на Фактах ICTV.

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