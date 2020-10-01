День ангела Ирины: поздравления в СМС и открытках

1 октября в Украине празднуют именины женщины с именем Ирина.

Это имя имеет греческое происхождение и переводится как покой. Так греки называли дочь Зевса и Фемиды, богини правосудия. У славян это имя полюбилось среди купцов и селян.

Поздравьте своих знакомых Ирин с их днем Ангела.

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Поздравление с Днем ангела Ирины в открытках:

Поздравление с Днем ангела Ирины в СМС:

Ирина, прими искренние поздравления с прекрасным днем — Днем Ангела! Чтобы в этот праздничный день прилетел твой ангел и принес тебе счастья. Будь счастлива и пусть все твои мечты осуществятся как можно скорее.

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Хорошей такой погоду именины у Ирины. Прими от меня поздравления, пусть сбудутся твои желания.

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Ирусику, желаю тебе, чтобы жизнь твоя была светлой, как ясный солнечный день, полным, как бокал с шампанским, безоблачной, как небо над пустыней.

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днем ангела, дорога Ирина! Хочу тебе пожелать ярких красок в жизни и замечательных моментов, пленительного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и постоянного везения!

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Дорога, Ирина, поздравляю с днем ангела и желаю хороших и счастливых дней жизни, радостных и веселых событий, искренних и теплых слов, нежных объятий и сладких поцелуев, верной и светлой любви, вечного и настоящего счастья.

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Календарь праздников на октябрь

В календаре на октябрь 2020 насчитывается 13 различных праздников. Самое большое из них это 14 октября — День защитника Украины, День украинского казачества.

Этот праздник отмечается на государственном уровне, поэтому украинцы будут иметь один дополнительный выходной в октябре.