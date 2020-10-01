PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ветерана и Международный день музыки — какие праздники сегодня, 1 октября

1 октября в Украине и мире отмечают несколько международных праздников. Этот день является переломным для осени.

В этот день в Украине отмечают День ветерана — поздравляют участников военных конфликтов и ветеранов труда.

Именины празднуют: Ирина, Софья, Аркадий, Ярина.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 годи

Международные праздники:

  • Международный день вегетарианства;
  • Международный день пожилых людей;
  • Международный день музыки;
  • Международный день архитектуры;
  • Международный день жилья.

Что можно и нельзя делать 1 октября

В этот день нужно идти на сбор шиповника и грибов. В то же время нельзя лениться и хвалиться.

Народные приметы:

  • птицы с отлетом не спешат — зиме придет нескоро;
  • сорняк вырастает высоким — много снега выпадет.

События 1 октября

  • 1648 — казацкие полки захватили крепость Кодак на Запорожье;
  • 1727 — на генеральном совете в городе Глухове Даниила Апостола избран гетманом;
  • 1919 — закончилась польско-украинская война (1918-1919);
  • 1928 — в СССР утвержден первый 5-летний план развития народного хозяйства;
  • 1931 — вступил в строй и выпустил первый трактор Харьковский тракторный завод;
  • 1948 — началась эксплуатация газопровода Дашава-Киев длиной 513 км;
  • 1949 — в Пекине провозглашено создание Китайской Народной Республики;
  • 1967 — советское телевидение начало регулярные цветные передачи.

Праздники 2020

До конца года остается три месяца, но на украинском еще ждут несколько выходных в праздники.

Какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев читайте в нашем материале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка