1 октября в Украине и мире отмечают несколько международных праздников. Этот день является переломным для осени.

В этот день в Украине отмечают День ветерана — поздравляют участников военных конфликтов и ветеранов труда.

Именины празднуют: Ирина, Софья, Аркадий, Ярина.

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Международные праздники:

Международный день вегетарианства;

Международный день пожилых людей;

Международный день музыки;

Международный день архитектуры;

Международный день жилья.

Что можно и нельзя делать 1 октября

В этот день нужно идти на сбор шиповника и грибов. В то же время нельзя лениться и хвалиться.

Народные приметы:

птицы с отлетом не спешат — зиме придет нескоро;

сорняк вырастает высоким — много снега выпадет.

События 1 октября

1648 — казацкие полки захватили крепость Кодак на Запорожье;

1727 — на генеральном совете в городе Глухове Даниила Апостола избран гетманом;

1919 — закончилась польско-украинская война (1918-1919);

1928 — в СССР утвержден первый 5-летний план развития народного хозяйства;

1931 — вступил в строй и выпустил первый трактор Харьковский тракторный завод;

1948 — началась эксплуатация газопровода Дашава-Киев длиной 513 км;

1949 — в Пекине провозглашено создание Китайской Народной Республики;

1967 — советское телевидение начало регулярные цветные передачи.

Праздники 2020

До конца года остается три месяца, но на украинском еще ждут несколько выходных в праздники.

Какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев читайте в нашем материале.