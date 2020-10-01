1 октября в Украине и мире отмечают несколько международных праздников. Этот день является переломным для осени.
В этот день в Украине отмечают День ветерана — поздравляют участников военных конфликтов и ветеранов труда.
Именины празднуют: Ирина, Софья, Аркадий, Ярина.
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Международные праздники:
- Международный день вегетарианства;
- Международный день пожилых людей;
- Международный день музыки;
- Международный день архитектуры;
- Международный день жилья.
Что можно и нельзя делать 1 октября
В этот день нужно идти на сбор шиповника и грибов. В то же время нельзя лениться и хвалиться.
Народные приметы:
- птицы с отлетом не спешат — зиме придет нескоро;
- сорняк вырастает высоким — много снега выпадет.
События 1 октября
- 1648 — казацкие полки захватили крепость Кодак на Запорожье;
- 1727 — на генеральном совете в городе Глухове Даниила Апостола избран гетманом;
- 1919 — закончилась польско-украинская война (1918-1919);
- 1928 — в СССР утвержден первый 5-летний план развития народного хозяйства;
- 1931 — вступил в строй и выпустил первый трактор Харьковский тракторный завод;
- 1948 — началась эксплуатация газопровода Дашава-Киев длиной 513 км;
- 1949 — в Пекине провозглашено создание Китайской Народной Республики;
- 1967 — советское телевидение начало регулярные цветные передачи.
Праздники 2020
До конца года остается три месяца, но на украинском еще ждут несколько выходных в праздники.
Какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев читайте в нашем материале.