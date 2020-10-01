Полнолуние в октябре 2020 выпадает на 2 число, наступит оно в 00.07. Это 15 лунные сутки, светило будет находиться в знаке Овен.

В этот день луна будет оказывать сильное влияние на людей, поэтому нужно быть осторожным и лучше отложить на другую дату важные дела. Тем более Овен — огненный знак, что чревато конфликтами.

Что нельзя делать в полнолуние в октябре 2020:

заключать сделки и проводить важные переговоры, это касается как дел бизнеса, так и быта, например, покупать недвижимость или переезжать;

нежелательно вступать в ссоры с людьми, любые конфронтации могут испортить отношения надолго;

нужно быть осторожными на дороге, с огнем и острыми предметами, это сулит несчастными случаями.

Читайте: Солнечные и лунные затмения 2020: какие сюрпризы ожидать в этом году

Астрологи советуют провести этот день в спокойной обстановке, в своем обычном ритме.

Гороскоп на 2020 год

2020 год — время перемен для всех знаков зодиака, это период трансформаций.

Он довольно сложный, однако дает немало возможностей для самореализации.

Подробный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака смотрите на Фактах ICTV.