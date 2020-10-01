Star Wars та Watch Dogs: во что поиграть в октябре 2020

Пришел октябрь, в котором состоится релиз многих ожидаемых видеоигр. Не смотря на то, что новое поколение консолей уже на пороге, геймеров еще будет, чем порадовать.

Этот месяц, наверное, станет самым разнообразным по жанрам видеоигр. От платформеров – до необычных проектов от первого лица.

Конечно, не обойдется и без приевшихся спортивных игр, которые выходят ежегодно. Однако, поскольку в них все меньше и меньше изменений из года в год, то и в нашем списке вы их не увидите.

Тем не менее Факты ICTV предлагают вам ознакомиться с топ-5 видеоигор, релиз которых состоится в октябре 2020 года.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

С момента выхода последней части Crash Bandicoot прошло уже больше 10 лет. После невероятного успеха римейка оригинальной трилогии было решено продолжить серию долгожданной четвертой частью под названием It’s About Time.

Действительно, самое время быть фанатом платформеров в 2020 году, ведь этот жанр смог вдохнуть на полную грудь не только на платформах Nintendo.

По сюжету заклятые враги Краша доктор Нео Кортекс и доктор Нефариус Тропи находят способ выбраться из прошлого. Теперь они будут пытаться покорить не только свое измерение, но и все остальные.

На пути у них встанет всеми любимый бандикут и его друзья. Поскольку сюжет никогда не был сильной стороной подобных игр, ждать чего-то невероятного от него не стоит.

Геймплей хоть и останется до боли знакомым, все же порадует новыми фишками. Например масками, которые дают возможность замедлять время, инвертировать гравитацию и многое другое.

Разработчики добавили множество контента. Можно будет пройти все уровни в новых красках, сыграть за трех новых персонажей, уничтожить все коробки и т. д.

Обещают, что одна четвертая часть будет соизмерима по длительности с тремя оригинальными. Что из этого получится, мы сможем узнать совсем скоро.

Дата выхода: 2 октября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One

Star Wars: Squadrons

После окончания новой трилогии Звездных Войн фанатам не придется долго скучать. На подходе новый сезон сериала Мандалорец, а также видеоигра Star Wars: Squadrons, которая позволит взять участие в космических сражениях между Галактической Империей и повстанцами.

Неожиданный проект расскажет о противостоянии двух групп пилотов после шестого эпизода в серии фильмов. Игроки смогут увидеть окончание войны, как со стороны повстанцев, так и Империи.

Поскольку вся игра завязана на космических сражениях, то ничего другого от нее ждать и не стоит.

Вид во время игры будет исключительно из кабины пилота, однако в ней вы сможете увидеть всю необходимую информацию, чтобы окончательно не потеряться в хаосе.

Игрокам будут доступны четыре класса кораблей, с которыми можно будет ознакомиться в кампании. Но лучше всего видеоигра раскроет себя в мультиплеере.

Каждый тип корабля можно будет настроить под свой стиль игры. Что не менее важно – все улучшения открываются только по мере получения опыта. Никаких микротранзакций, даже косметических, в игре не предвидится.

Судя по всему, EA хочет вернуть доверие фанатов, прежде чем выпускать следующую масштабную игру во вселенной Звездных Войн. Возможно, Squadrons поможет в этом деле.

Дата выхода: 2 октября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Ghostrunner

Пока игроки ждут выхода Cyberpunk 2077, у них есть возможность сыграть в другой проект с похожей стилистикой.

Ghostrunner бросит игрока в постапокалиптический мир, в котором имплантаты решают судьбу человека.

Последним бастионом человечества осталась некая башня, по которой и предстоит подняться главному герою. На первый взгляд, сюжет не сулит ничего невероятно интересного, да и не в нем вся фишка.

Интерес видеоигры кроется в геймплее, который будет динамичным, но станет неплохим испытанием. Одного удара здесь будет достаточно для того, чтобы убить противника, но то же самое касается и главного героя.

Движение станет ключом к победе или поражению. И хотя на подобные проекты на рынке сейчас мало спроса, Ghostrunner может стать той видеоигрой, которая очень быстро станет культовой классикой.

Дата выхода: 27 октября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

Watch Dogs: Legion

Ubisoft уже давно пытается сделать из видеоигр Watch Dogs хитовую серию на ровне с Assassin’s Creed.

И третья часть с подзаголовком Legion может стать долгожданным прорывом. События видеоигры будут происходить в Лондоне, который превратился в настоящую антиутопию. На каждом шагу дежурят солдаты Альбиона и пытаются отловить любого, кто, по их мнению, представляет опасность.

Противостоять режиму будут хакеры из группы DedSec, которых подозревают в недавних террористических атаках.

Основной фишкой Watch Dogs: Legion станет отсутствие главного героя. Как и гласит название – под контролем игрока окажется целый легион (если у вас будет желание завербовать такое количество персонажей).

Сделать частью DedSec можно будет практически любого жителя Лондона. Понравился футбольный хулиган, который может проломить голову в ближнем бою любому сопернику или киллер с многолетним стажем, который специализируется на “нещастных случаях” – вербуйте.

У каждого персонажа будет своя специализация и набор умений, потому к прохождению каждого задания придется подходить с умом.

Конечно, кроме фишки с вербовкой, останутся и привычные возможности хакеров вроде взлома авто, банковских аккаунтов, смартфонов и т. д.

Особых изменений в части геймплея ждать не стоит, однако одной настолько амбициозной механики достаточно, чтобы задуматься о том, чтобы дать проекту Ubisoft шанс. Главное, чтобы она нормально работала.

Дата выхода: 29 октября (релиз на платформы нового поколения в день их выхода)

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Любителей интерактивного кино в этом месяце порадует вторая часть из антологии The Dark Pictures с подзаголовком Little Hope.

Как и ранее, это будет интерактивный хоррор, в котором решения будут влиять на то, смогут ли персонажи пережить мистическую передрягу.

В этот раз главные герои попадут в городок Литл Хоуп, который известен своей охотой на ведьм в конце XVII столетия. По сюжету, им предстоит раскрыть загадки покинутого города и понять, как они связаны с событиями 300-летней давности.

Как и раньше, в видеоигре будет присутствовать режим мультиплеера, в котором двое игроков возьмут под контроль разных персонажей, и будут принимать решения за них. Первая видеоигра антологии уже доказала, что такой подход создает уникальную атмосферу, ведь зачастую игроки не знают, что происходило с персонажами его напарника.

Конечно, одиночный режим никуда не денется, и вы без проблем сможете написать свою историю в The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

Но, поскольку подобные видеоигры достаточно короткие (4-5 часов), второе прохождение в компании еще одного игрока настоятельно рекомендуется.

Дата выхода: 30 октября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Фото: Crash Bandicoot, EA, Ghostrunner, Push Square, Dark Pictures

Видео: PlayStation, EA Star Wars, Ubisoft