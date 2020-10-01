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Факты / Lifestyle

Вегетарианские блюда, которые оценят даже мясоеды — три рецепта

Всемирный день вегетарианства отмечают 1 октября с 1977 года по инициативе Североамериканского вегетарианского общества.

Главная цель праздника – повышение информированности жителей планеты о преимуществах вегетарианского образа жизни.

Ученые давно спорят о плюсах и минусах отказа от пищи животного происхождения для здоровья, но с чем действительно нельзя не согласиться – в рационе вегетарианцев есть блюда, от которых не откажется даже мясоед.

Факты ICTV сделали подборку рецептов коронных вегетарианских блюд.

Грибной строганов

Ингредиенты для соуса:

  • 1/2 чашки (250 мл) кешью (75 г), замоченных на ночь;
  • чашка молока кешью;
  • три столовые ложки дрожжей (20 г);
  • по одной столовой ложке мисо пасты (20 г) и яблочного уксуса.

Что еще нужно:

  • 450 г грибов;
  • одна луковица;
  • четыре зубчика чеснока;
  • 224 г безглютеновой пасты;
  • по ½ чайной ложки соли и черного перца;
  • чайная ложка сушеного тимьяна;
  • три стакана овощного бульона.

 

 

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????ГРИБНОЙ СТРОГАНОВ???????? ⠀ ⠀ ✅СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ: ⠀ Соус строганов: ⠀ 1️⃣ 1/2 чашки кешью, замоченные на ночь (75 г) 2️⃣ 1 чашка молока кешью (250 мл) 3️⃣ 3 столовые ложки пищевых дрожжей (20 г) 4️⃣ 1 столовая ложка мисо пасты (20 г) 5️⃣ 1 столовая ложка яблочного уксуса (15 г) ⠀ Грибной строганов: ⠀ 1️⃣ 4 зубчика чеснока, измельчить (12 гр.) 2️⃣ 1 маленькая луковица (100 гр.) 3️⃣ 450 гр. грибов 4️⃣ ½ чайной ложки соли 5️⃣ ½ чайной ложки перца 6️⃣ 1 чайная ложка сушеного тимьяна 7️⃣ 224 гр. безглютеновой пасты (любой понравившейся вам формы) 8️⃣ 3 ½ стакана овощного бульона, разделенного (875 мл) ⠀ ✅СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: ⠀ 1️⃣ На огне (выше среднего) разогреть глубокую сковороду или кастрюлю и добавить нарезанный лук и чеснок и готовить до легкого подрумянивания (2-3 минуты). 2️⃣ Добавить нарезанные грибы, тимьян, соль и перец, и готовить, пока грибы не усадятся и жидкость не выпарится (6-8 минут). 3️⃣ В то же время, смешайте все ингредиенты для соуса строганов до однородного состояния. Отставьте в сторону. 4️⃣ Уменьшите огонь до среднего. Добавьте 3 стакана овощного бульона и доведите до кипения. После закипания добавить пасту и смесь соуса строганов. Перемешать и варить 10-12 минут, пока паста не приготовится. ????Если в какой-то момент много жидкости выпарилось, добавьте дополнительно 1/2 стакана бульона по мере необходимости. 5️⃣ Добавьте соль и перец по вкусу перед подачей на стол. Можно украсить зеленым луком, петрушкой и / или веганским пармезаном и т.д. ⠀ ⠀ Автор рецепта : okonomikitchen Перевод: @vegansearth ⠀ #vegan #пп #зож #здоровоепитание #здороваяеда #веган #вегетарианство #веганскаяеда #грибы #веганство #живаяеда #веганскиеблюда #се #полезныйобед #грибнойстроганов #веганскиерецепты

Публикация от Веганские Рецепты (@vegan_health_recipe)

Приготовление:

Ставим на огонь глубокую сковороду или кастрюлю, кладем нарезанный лук и чеснок.

Через две-три минуты добавляем нарезанные грибы, тимьян, соль и перец. Готовим пока из грибов не выпарится жидкость. Это примерно шесть-восемь минут.

Для соуса смешиваем все ингредиенты и отставляем в сторону.

Под смесью с грибами огонь уменьшаем до среднего, добавляем три стакана овощного бульона, доводим до кипения, кладем пасту и смесь соуса строганов, перемешиваем и варим еще 10-12 минут.

Если жидкость выпарится, можно добавить еще 1/2 стакана бульона.

Перед подачей можно добавить соли и перца, украсить зеленым луком, петрушкой, веганским пармезаном.

Читайте: Веганская диета вредит здоровью — ученые

Томатный суп Гаспачо

Ингредиенты:

  • три помидора;
  • половина красной луковицы;
  • один огурец;
  • один сладкий перец;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • красный острый перец;
  • оливковое масло.

 

 

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Гаспачо ⠀ Ингредиенты: ⠀ 3 помидора 1/2 красного лука 1 огурец 1 перец Соль, чёрный перец, красный острый перец Оливковое масло ⠀ Готовим: ⠀ Помидоры обдать кипятком и снять кожицу Перец запекаем в духовке на гриле, кожу тоже снимаем. ⠀ Лук и огурец измельчаем в блендере, добавляем помидоры, и запечённый перец. ⠀ Взбиваем до однородной консистенции. ⠀ Потом солим, перечим по вкусу. ⠀ У меня слегка острый, что придаёт пикантность???? В конце добавляем не много оливкового масла, можно и без него! . Даём не много постоять в холодильнике и летний освежающий супчик готов) не важно что лето закончилось ???? ⠀ Это ооочень вкусно! ???? #гаспачо #томатныйсуп #обед #летнийсуп #помидоры #томаты #готовимдома #веган #веганскиерецепты #веганскиеблюда #pp_helga_обед

Публикация от Блог ПП Рецептов (@pp_helga_)

Приготовление:

Помидоры обдаем кипятком и снимаем кожицу, а перец запекаем в духовке на гриле. С него тоже снимаем кожу.

Лук и огурец измельчаем в блендере, добавляем помидоры и перец.

Когда масса станет однородной, кладем соль, а также черный и красный перец.

В конце добавляем немного оливкового масла.

Отправляем суп в холодильник, чтобы немного настоялся.

Веганский ягодно-кокосовый пирог

Ингредиенты:

  • один спелый банан;
  • по 150 г молотого миндаля и молотых овсяных хлопьев;
  • по одной чайной ложке ванильного экстракта и корицы;
  • щепотка соли.

Что нужно для крема:

  • 350 г кокосовых сливок;
  • пакетик загустителя для сливок;
  • одна чайная ложка ванильного экстракта;
  • две столовые ложки несладкого растительного йогурта;
  • 400-500 г любых ягод;
  • три столовые ложки поджаренных миндальных хлопьев + одна – для верха;
  • несладкое миндальное масло.

 

 

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????Веганский ягодно-кокосовый пирог???? ИНГРЕДИЕНТЫ: ———————— • 1 спелый банан ~130 г • 150 г молотого миндаля • 150 г молотых овсяных хлопьев • 1 ч. л. ванильного экстракта • 1 ч. л. корицы • 1 щепотка соли Для крема: • 350 г кокосовых сливок (твердая часть кокосового молока из примерно 2х банок) • 1 уп. загустителя для сливок • 1 ч. л. ванильного экстракта • 2 ст. л. несладкого растительного йогурта (у автора на базе кешью) • 400-500 г ягод на ваш выбор • 3 ст.л. поджаренных миндальных хлопьев + 1 ст. л. для верха • несладкое миндальное масло ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ————————— Смазать форму (26 см) кокосовым маслом или застелить бумагой для выпечки. Разогреть духовку до 180’C Раздавите банан вилкой, добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте и выложите тесто в форму Запекать пирог ~15 мин. Вынуть и дать остыть. Засыпать миндальными хлопьями Взбейте кокосовые сливки вместе с ванильным экстрактом, добавьте йогурт. Выложить крем на пирог, сверху ягоды. Посыпать миндальными хлопьями. Охладить ~2ч. Наслаждайся! ???? За рецепт спасибо ???????? www.maraswunderland.de

Публикация от ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ здесь ???? (@vatrushka.new)

Приготовление:

Берем форму диаметром 26 см, смазываем кокосовым маслом или застилаем пергаментом. Разогреваем духовку до 180 градусов.

Банан мнем вилкой, добавляем все остальные ингредиенты, перемешиваем и выкладываем смесь в форму.

Запекаем пирог 15 минут. Когда остынет, посыпаем миндальными хлопьями.

Для крема взбиваем кокосовые сливки с ванильным экстрактом, добавляем йогурт.

Выкладываем крем на пирог, а сверху – ягоды. Посыпаем миндальными хлопьями и отправляем в холодильник на два часа.

Вегетарианцы более склонны к депрессии

Американские ученые считают, что мясоеды менее подвержены депрессии, чем вегетарианцы. К такому выводу они пришли по результатам исследования, проведенного весной 2020 года.

В частности, депрессией в течение жизни страдает каждый третий вегетарианец.

Они также утверждают, что отказ от мяса, особенно курятины, со временем приводит к разного рода психическим расстройствам.

В исследовании приняли участие 160 тыс. 257 человек.

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