Всемирный день вегетарианства отмечают 1 октября с 1977 года по инициативе Североамериканского вегетарианского общества.

Главная цель праздника – повышение информированности жителей планеты о преимуществах вегетарианского образа жизни.

Ученые давно спорят о плюсах и минусах отказа от пищи животного происхождения для здоровья, но с чем действительно нельзя не согласиться – в рационе вегетарианцев есть блюда, от которых не откажется даже мясоед.

Факты ICTV сделали подборку рецептов коронных вегетарианских блюд.

Грибной строганов

Ингредиенты для соуса:

1/2 чашки (250 мл) кешью (75 г), замоченных на ночь;

чашка молока кешью;

три столовые ложки дрожжей (20 г);

по одной столовой ложке мисо пасты (20 г) и яблочного уксуса.

Что еще нужно:

450 г грибов;

одна луковица;

четыре зубчика чеснока;

224 г безглютеновой пасты;

по ½ чайной ложки соли и черного перца;

чайная ложка сушеного тимьяна;

три стакана овощного бульона.

Приготовление:

Ставим на огонь глубокую сковороду или кастрюлю, кладем нарезанный лук и чеснок.

Через две-три минуты добавляем нарезанные грибы, тимьян, соль и перец. Готовим пока из грибов не выпарится жидкость. Это примерно шесть-восемь минут.

Для соуса смешиваем все ингредиенты и отставляем в сторону.

Под смесью с грибами огонь уменьшаем до среднего, добавляем три стакана овощного бульона, доводим до кипения, кладем пасту и смесь соуса строганов, перемешиваем и варим еще 10-12 минут.

Если жидкость выпарится, можно добавить еще 1/2 стакана бульона.

Перед подачей можно добавить соли и перца, украсить зеленым луком, петрушкой, веганским пармезаном.

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Томатный суп Гаспачо

Ингредиенты:

три помидора;

половина красной луковицы;

один огурец;

один сладкий перец;

соль и черный перец по вкусу;

красный острый перец;

оливковое масло.

Приготовление:

Помидоры обдаем кипятком и снимаем кожицу, а перец запекаем в духовке на гриле. С него тоже снимаем кожу.

Лук и огурец измельчаем в блендере, добавляем помидоры и перец.

Когда масса станет однородной, кладем соль, а также черный и красный перец.

В конце добавляем немного оливкового масла.

Отправляем суп в холодильник, чтобы немного настоялся.

Веганский ягодно-кокосовый пирог

Ингредиенты:

один спелый банан;

по 150 г молотого миндаля и молотых овсяных хлопьев;

по одной чайной ложке ванильного экстракта и корицы;

щепотка соли.

Что нужно для крема:

350 г кокосовых сливок;

пакетик загустителя для сливок;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

две столовые ложки несладкого растительного йогурта;

400-500 г любых ягод;

три столовые ложки поджаренных миндальных хлопьев + одна – для верха;

несладкое миндальное масло.

Приготовление:

Берем форму диаметром 26 см, смазываем кокосовым маслом или застилаем пергаментом. Разогреваем духовку до 180 градусов.

Банан мнем вилкой, добавляем все остальные ингредиенты, перемешиваем и выкладываем смесь в форму.

Запекаем пирог 15 минут. Когда остынет, посыпаем миндальными хлопьями.

Для крема взбиваем кокосовые сливки с ванильным экстрактом, добавляем йогурт.

Выкладываем крем на пирог, а сверху – ягоды. Посыпаем миндальными хлопьями и отправляем в холодильник на два часа.

Вегетарианцы более склонны к депрессии

Американские ученые считают, что мясоеды менее подвержены депрессии, чем вегетарианцы. К такому выводу они пришли по результатам исследования, проведенного весной 2020 года.

В частности, депрессией в течение жизни страдает каждый третий вегетарианец.

Они также утверждают, что отказ от мяса, особенно курятины, со временем приводит к разного рода психическим расстройствам.

В исследовании приняли участие 160 тыс. 257 человек.