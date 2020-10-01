PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Заморозки и последнее тепло: прогноз погоды на октябрь

В октябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12ºС тепла (в горах 6-7ºС).

Укргидрометцентр отмечает, что месячное количество осадков составит 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

— Во вторых и третьих декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8°С в сторону понижения, только в южной части и на Закарпатье — в первой декаде ноября, — говорится в прогнозе метеорологов.

Читайте: Без зимы и с аномальной жарой. Как меняется климат в Украине

Абсолютный максимум температуры воздуха составит 25-35ºС, в горных районах 18-24ºС. Абсолютный минимум — 5-16ºС мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 18-23ºС мороза, на юге Крыма — 0-2ºС мороза.

В целом и осень, и зима будут теплее обычного, что вызвано климатическими изменениями.

Источник: Укргидрометцентр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка