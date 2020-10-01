В октябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12ºС тепла (в горах 6-7ºС).

Укргидрометцентр отмечает, что месячное количество осадков составит 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

— Во вторых и третьих декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8°С в сторону понижения, только в южной части и на Закарпатье — в первой декаде ноября, — говорится в прогнозе метеорологов.

Читайте: Без зимы и с аномальной жарой. Как меняется климат в Украине

Абсолютный максимум температуры воздуха составит 25-35ºС, в горных районах 18-24ºС. Абсолютный минимум — 5-16ºС мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 18-23ºС мороза, на юге Крыма — 0-2ºС мороза.

В целом и осень, и зима будут теплее обычного, что вызвано климатическими изменениями.