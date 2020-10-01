Международный день музыки отмечают 1 октября. Праздник ввели для сохранения музыкального наследия в 1973 году по предложению Международного музыкального совета ЮНЕСКО.

Человечество на протяжении всей своей истории существовало в атмосфере музыки.

Ни войны, ни природные и техногенные катастрофы, ни голод и эпидемии не могли заставить людей перестать петь, танцевать, создавать новые музыкальные произведения и инструменты.

Музыка задает ритм, настроение, создает маленький мир, в котором вы живете, пока слушаете ее.

К Международному дню музыки мы подготовили подборку песен для релакса.

Читайте: День ветерана и Международный день музыки — какие праздники сегодня, 1 октября

Музыка для спорта также решает много — и настроение задает, и ритм тренировок. Факты ICTV нашли для вас небольшую подборку треков для бега.