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Факты / Lifestyle

Дожди и ветер до 20 м/с: погода в Украине на 2 октября (КАРТА)

В пятницу, 2 октября, ожидаются дожди и грозы почти на всей территории Украины, в Карпатах – ливни.

На востоке осадки только ночью, однако днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха на юге – от +18 до +22.

В восточных областях +16 +19, в центре страны +15 +18.

На севере +15 +17, в западных регионах – преимущественно в диапазоне +14 +16, в Карпатах +5 +10.

В Киеве сегодня умеренный дождь, днем от +15 до +17.

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Погода 2 жовтня

Погода в октябре 2020

Синоптики прогнозировали, что в начале октября 2020 будет резкое похолодание, однако оно будет не продолжительным.

Средняя температура воздуха в Украине снизится до +15, а к концу месяца — до +9.

Однако ноября не будет холоднее октября, а зима — теплее, чем обычно.

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