Какого числа Хэллоуин — дата праздника Хэллоун 2020

В 2020 году Хэллоуин будут отмечать накануне Дня всех святых – 31 октября. Этот день символизирует приход зимы и нечистых сил.

Одним из главных атрибутов этого праздника является светильник Джека (тыква с вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри).

На Хэллоуин принято наряжаться в страшные костюмы вампиров, вурдалаков, ведьм. Некоторые любят переодеваться в персонажей из любимых фильмов или комиксов.

Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы. В Ирландии устраиваются фейерверки, в Японии – парадные шествия.

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Если в США дети ходят по домам и выпрашивают у хозяев сладости, то в Украине Хэллоуин больше любят студенты.

Во многих развлекательных заведениях проходят тематические вечеринки, просмотры фильмов ужасов, а на улице можно периодически встретить людей с разрисованными лицами.

Календарь праздников на октябрь

В календаре праздников на октябрь 2020 будет много памятных дат. Всего во втором месяце осени украинцы будут отмечать 13 различных праздников.

Самый большой приходится на 14 октября — День защитника Украины и День украинского казачества. Этот праздник отмечают на государственном уровне, поэтому украинцы будут иметь один дополнительный выходной.

Также 14 октября верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы.