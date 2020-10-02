Ежегодно традиционно в первое воскресенье октября школьники поздравляют педагогов с профессиональным праздником — Днем учителя.
Обычно, школы активно готовятся к празднику. Ученики организуют праздничные концерты, театральные постановки, делают открытки и даже стенгазеты.
Не менее интересной традицией является день самоуправления — когда старшеклассники сами проводят уроки в младших классах, давая немного отдохнуть учителям.
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Вообще существует множество способов поздравить педагогов с Днем учителя. Но какой бы подарок вы не выбрали, ничто в этот день не заменит ваших искренних слов благодарности.
Поэтому Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Днем учителя.
Пускай в осенний день прохладный
Вам станет на душе тепло
От поздравлений и объятий
Своих родных учеников.
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Мы будем стараться, вас не огорчать,
Учиться прилежно и вас уважать.
Сегодня вас искренне мы поздравляем,
Успехов в работе вам пожелаем.
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В День учителя желаем
Мудрых лет прожить вам век,
Счастья и любви без края,
Чтоб дарить ребятам свет.
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С Днем учителя осенним,
Полным солнца, теплоты.
Пусть наполнится вдруг сердце
Чувством счастья, доброты.
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С Днем учителя примите поздравленья!
Легких будней Вам, добра и уваженья,
Мудрости, тепла и пониманья,
Исполнения заветных всех желаний.
Удачным дополнением к вашим словам могут стать также поздравления с Днем учителя в картинках. Таким образом вы еще больше сможете уделить внимание педагогам.