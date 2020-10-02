Ежегодно традиционно в первое воскресенье октября школьники поздравляют педагогов с профессиональным праздником — Днем учителя.

Обычно, школы активно готовятся к празднику. Ученики организуют праздничные концерты, театральные постановки, делают открытки и даже стенгазеты.

Не менее интересной традицией является день самоуправления — когда старшеклассники сами проводят уроки в младших классах, давая немного отдохнуть учителям.

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Вообще существует множество способов поздравить педагогов с Днем учителя. Но какой бы подарок вы не выбрали, ничто в этот день не заменит ваших искренних слов благодарности.

Поэтому Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Днем учителя.

Пускай в осенний день прохладный

Вам станет на душе тепло

От поздравлений и объятий

Своих родных учеников.

***

Мы будем стараться, вас не огорчать,

Учиться прилежно и вас уважать.

Сегодня вас искренне мы поздравляем,

Успехов в работе вам пожелаем.

***

В День учителя желаем

Мудрых лет прожить вам век,

Счастья и любви без края,

Чтоб дарить ребятам свет.

***

С Днем учителя осенним,

Полным солнца, теплоты.

Пусть наполнится вдруг сердце

Чувством счастья, доброты.

***

С Днем учителя примите поздравленья!

Легких будней Вам, добра и уваженья,

Мудрости, тепла и пониманья,

Исполнения заветных всех желаний.

Удачным дополнением к вашим словам могут стать также поздравления с Днем учителя в картинках. Таким образом вы еще больше сможете уделить внимание педагогам.