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Факты / Lifestyle

Маникюр на осень 2020: что будет в моде

Какой маникюр будет в моде осенью 2020, смотрите в материале Фактов ICTV.

Космический маникюр

Особенно интересным будет космический маникюр, но не простой, а на тематику созвездия или разных знаков зодиака.

 

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@wendylynncampbell aligning her nails ????

Публикация от ❤ Hang Nguyen aka Moon ❤ (@thehangedit)

Змеиная кожа

2020 год уже полюбил экстравагантный маникюр, поэтому осенью нужно ожидать тренд на змеиную кожу.

 

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Welcome to my ????Terrarium???? Animal textures are my true love, keep exercising and exploring the animal kingdom and what it has to offer ???? #annanailsberlin????me

Публикация от Маникюр Берлин | Berlin nails (@anna.nails.berlin)

Простой блеск

Просто и изысканно — так можно сказать о нежном блеске на ногтях. Такой выбор подходит к любому образу.

 

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Milky ombré and little bit glitter ✨ @blakeyz #nailsbymei

Публикация от NAILS by MEI (@nailsbymei)

Ретро цвета

Тенденции 70-хх лет возвращаются, потому модными становятся следующие цвета: оливково-зеленый, персиковый и белый маникюр.

 

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Earth Day shades on @xjuliatalisman. ????????????

Публикация от Paintbox (@paintboxnails)

Черные ноты

Геометрические фигуры или простые акценты черного цвета — такие темные нотки стали трендом осеннего маникюра 2020.

 

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One more shot of this mani cuz I just really like it. ???????????? #juliatalisMANI

Публикация от Julia (Murphree) Talisman (@xjuliatalisman)

Важно, чтобы ноготь не полностью был окрашен, а только некоторая его часть.

Золотые акценты

Поскольку осень — золотая пора, то выбор маникюра должен соответствовать общему настроению природы.

 

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Gold “Embossed” Jungle ???? 2 coats of @essie #sheersilhouettes with individually placed gold studs to create leaves. All rings by @doublemossjewelry

Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)


Например, золотые детали листьев элегантно будут выглядеть на ваших руках.

Темный маникюр 2020

Идеи дизайна ногтей для темного маникюра могут быть однотонным или же дополнятся декором в виде блесток, страз, акриловой пудры или же комбинироваться с рисунком.

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