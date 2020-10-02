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Факты / Lifestyle

Лучшие открытки с Днем учителя в Украине

В первое воскресенье октября украинские педагоги отмечают День учителя. В 2020 году праздник приходится на 4 октября, но поздравлять нужно в пятницу, 2 числа.

Его еще называют Днем работников образования или Днем педагога, поэтому их поздравляют во всех учебных заведениях — от детских садиков до университетов.

Сейчас в Украине почти 860 тыс. педагогов разных уровней, которые учат и воспитывают более миллиона дошкольников, больше 5 млн школьников, а также преподают будущую специальность почти 3 млн студентов.

Читайте: Когда День учителя 2020 в Украине

Кстати, празднование продолжится и в понедельник, 5 октября, поскольку по инициативе ЮНЕСКО — это Всемирный день учителя.

Факты ICTV предлагают поздравить всех работников образования открыткой с нашей подборки.

День вчителя в Україні привітання в листівках

День вчителя в Україні привітання в листівках

День вчителя в Україні привітання в листівках

День вчителя в Україні привітання в листівках

День вчителя в Україні привітання в листівках

Что подарить на День учителя 2020

Поздравления с День учителя 2020 можно дополнить недорогим подарком.

Среди бюджетних презентов Факты ICTV предлагают выбрать, например, книгу, растение в горшке, необычную вазу, букет из сухоцветов, конфет или же фруктов.

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