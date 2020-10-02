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Факты / Lifestyle

Поздравления с днем ангела Игоря в стихах, прозе и картинках

День ангела Игоря празднуют 2 октября. В этот день принято поздравлять обладателей этого имени с их днем.

День ангела Игоря отмечается в честь черниговского князя Игоря Ольговича. В 1150 году его мощи были перенесены в Спасо-Преображенский собор.

Также День ангела выпадает еще на 5 октября.

Мы собрали для вас стихи, прозу и картинки, чтобы вы могли порадовать своих близких и друзей.

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С днем ангела тебя, наш Игорек,
Пускай твое здоровье крепким будет,
Тебе желаю, чтобы не был одинок,
Пускай любовь тебя найти не позабудет.

Желаю я тебе больших удач в делах,
Пусть, как обычно, победителя не судят,
Пускай горят шальные искорки в глазах,
Живи по совести всегда, Бог рассудит.

*****

Имя красивое, древнее — Игорь,
Носишь с достоинством, с честью его.
Только надежным и сильным мужчинам
Оно подошло бы больше всего

Может быть, кто-то нам не поверит
И, сомневаясь, словам не доверит…
Спорить не будем, просто для нас
Лучшего Игоря мир не припас!!!

*****

Игорь, я тебе желаю ярко жить, не унывать! Чтобы образы и потери не стучали в твою дверь. Каждый день проживает как в сказке, окруженный только лаской. И за хвост лови успех, чтобы быть счастливее всех!

*****

С праздником, Игорь! В твоем имени бурлит энергия, пусть она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех везде находит тебя.

*****

День ангела Игоря - поздравление в открытках

День ангела Игоря - поздравление в открытках

День ангела Игоря - поздравление в открытках

День ангела Игоря - поздравление в открытках

День ангела Игоря - поздравление в открытках

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября — День учителя.

Но самой большой праздник 14 октября – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной.

Фото: Dreamstime

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