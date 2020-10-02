Как поздравить учителя онлайн: топ-5 лучших идей

Трудные времена пройдут вместе с пандемией и карантином, а воспоминания останутся. Наша задача сделать их теплыми и приятными. В День учителя поздравьте своих педагогов так, чтобы они потом с улыбкой вас вспоминали.

Из-за карантина многие сейчас находятся на дистанционном или смешанном обучении, поэтому лично поздравить учителя не получится. Для этого Факты ICTV собрали пять ярких идей, которые вам помогут создать теплую атмосферу для педагогов онлайн.

Видео поздравление

Пожалуй, этой самый простой вариант для современных школьников. Ведь, кто из них не слышал о такой соцсети, как TikTok.

Вы можете записать короткое и яркое видео поздравление с привлечением всех одноклассников. Танцы, песни, баннеры с надписями и все, что вам прийдет в голову. Снять его можете сразу в TikTok, а можете смонтировать и на других платформах.

К слову, вот список простых, главное бесплатных, платформ для монтажа видео:

KlipMix;

Quik;

Adobe Premiere Rush;

InShot;

Splice.

Доставка подарков

Во время карантина профессия курьера стала особенно актуальной, потому можете воспользоваться их услугами. Но для этого курьеру нужно что-то вручить, а тут вариантов масса.

К примеру, сладкий букет. Идея не новая, но работающая.

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Еще можете заморочиться и сделать коробку-сюрприз. Нужно на листиках написать приятные слова для учителя — за что вы его любите и цените. Положить можно и сладости, и фрукты, и успокоительное (оно вряд ли будет лишним). Если подарок для учителя географии — обклейте коробку картами, если для математика — распишите уравнениями. Далее по тому же принципу.

Также в коробку можете положить игрушку-антистресс или песочный мячик. Или же стандартную чашку, вазу, ручку.

Открытка

Можно сделать своими руками интересную и необычную открытку из бумаги и картона. Таких идей в интернете множество. Оставим пару видео для примера. Отправить можно голубями или по-старинке — почтой.

Творческий подарок

Если денег нет, а поздравить хочется, то подключаем все творческие способности. Для этого придется отправиться домой к преподавателю, чтобы поздравить песней или танцем. Лучше выведать заранее, будет ли ваш учитель дома.

Также начать свое выступление можно с кричалок в честь вашего преподавателя. Кто-то начинает предложение, а затем хором продолжаем.

Стикеры для чатов

Это вариант поздравления подойдет для учителей с чувством юмора. Придется либо нарисовать любимого педагога, либо использовать фото, которые есть в наличии.

К слову, в набор можно многих учителей добавить и подписать их фирменными фразами.

Бюджетные подарки на День учителя