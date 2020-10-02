В мире меняется климат, законы, страны, а также наше отношение к сексу, который веками был запретной темой, трансформируется, хотя и со скрипом.

Раньше средняя продолжительность жизни была 45 лет, а сегодня, по последним вводным ВОЗ, 44 — это возраст молодости.

О том, когда стоит начинать заниматься сексом Фактам ICTV рассказала сексолог Татьяна Шафран.

— Последние 20 лет тема секса перестала быть запретной в СМИ, но, увы, не в семейных отношениях. У современных детей когнитивный диссонанс: доступ на порно сайты они находят элементарно, а поговорить о сокровенном с родителями до сих пор сложно, а иногда это чревато скандалом, — рассказывает сексолог Татьяна Шафран.

Многие родители пребывают в раздумьях А когда пора? Когда настанет время и наше дитя вступит… И тут мнения у людей разные, куда именно попадет их ребенок. Самое популярное это:

Во взрослую жизнь, наполненную яркими чувствами и сильными эмоциональными переживаниями. В кошмарный мир сексуальных соблазнов, подонков, нежелательных беременностей и венерических заболеваний. В новый формат семейных отношений: позже 12 не приходить, больше двух не приводить, спиртным честно делиться с родителями. Индивидуальный, любящий родительский взгляд на ситуацию.

Личное мнения это хорошо, но есть кое-что более весомое — Закон Украины.

Заниматься сексом без страха схлопотать ст. 155 УК Украины можно с 16 лет.

Важным аспектом в этом деле является достижение половой зрелости подростка, то есть способность организма к репродуктивным функциям. Этот аспект индивидуальный, а его наступление колеблется от 12 до 16 лет.

— Во избежание юридических казусов и для более серьезной защиты детей от сексуального насилия, в 2018 году ввели новый термин — возраст сексуального согласия человека. В Украине этот возраст наступает в 16 лет, когда подросток может дать осознанное согласие на сексуальные отношения, — отмечает Татьяна Шафран.

Кроме того, человек должен понимать, что к сексу нужно быть готовым еще и психологически.

Ранний интерес ребенка к сексуальной жизни может иметь несколько причин:

физиологическое нарушение гормонального фона или психические заболевания ребенка;

семейный сценарий, где поощряется раннее сексуальное взросление;

регулярные конфликты и ссоры родителей, когда дети чувствуют себя одинокими, несчастными и не нужными. Тогда, зачастую, дети сбегают из дома в ранние сексуальные отношения, в поисках любви и защиты или назло родителям, чтобы привлечь таким способом к себе их внимание;

Тогда, зачастую, дети сбегают из дома в ранние сексуальные отношения, в поисках любви и защиты или назло родителям, чтобы привлечь таким способом к себе их внимание; комплекс неполноценности, отверженности и страх одиночества. Отсутствие родительской любви дети компенсируют ранним и беспорядочным сексом, стремясь стать популярными и востребованными среди своих сверстников.

— Если отношения в семье доверительные, теплые, уважительные, то в раннюю и случайную сексуальную близость дети не стремятся, — подчеркивает сексолог.

Не существует единой для всех нормы, когда пора начинать заниматься сексом.

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— Для кого-то в 14-15 лет большая и светлая любовь совпадает с его половой зрелостью и психологической готовностью к близким отношениям. И это счастье, потому что первый сексуальный опыт откладывает значительный отпечаток и чем он нежнее и приятней, тем красочнее сложится дальнейшая сексуальная жизнь, — рассказывает сексолог.

Однако, кто-то может влюбиться и выразить свою готовность к сексу в 18-20 лет.

Родителям нужно больше обращать свое внимание на умение детей строить живые и реальные отношения со сверстниками противоположного пола.

Сейчас нависла реальная угроза, что подростки откажутся от желания заниматься этими “нелепыми телодвижениями в реале” и полностью уйдут в виртуальный секс.

— Да, бесспорно, половозрелое дитятко всегда рядом, в тепле, накормлено, не подхватит никакой гадости и уж точно не забеременеет. Однако, родители, такими темпами мы вымрем быстрее, чем какой-то космический астероид врежется в нас, — делиться Татьяна Шафран.

Запомните раз и навсегда, что секс — это не табу и не плохо. К интимной жизни просто нужно подготовиться интеллектуально, морально и физически. В этом и есть задача родителей — объяснить, как именно нужно начинать интимную жизнь, а не пугать запретами и беременностью.

Как понять, что женщине нужен секс

Мужчины иногда на самом деле не могут понять, когда женщина хочет с ними близости.

Однако в этом деле стоит отказаться от стереотипов. В частности от странных намеков прекрасной половины. Кроме того, следует помнить, что невинный флирт — это не приглашение в постель, поэтому держите себя в руках.

Как понять, хочет ли с вами женщина секса — читайте в материале Фактов ICTV.