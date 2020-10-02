В календаре на 2 октября немало праздников. Среди них — Всемирный день улыбки, который отмечается с 1999 года в первую пятницу октября.

Именно эта дата считается днем ​​рождения смайлика — улыбающейся желтой рожицы.

Также сегодня отмечают Международный день социального педагога и Международный день ненасилия (Международный день борьбы против насилия).

В народном календаре — День Трофима и Зосимы. Последнего считают покровителем пчел и пчеловодов. Наши предки молились ему, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда. Со 2 по 10 октября пчеловоды работают на пасеке, собирают мед, готовят ульи к зимовке.

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А еще 2 октября парни и девушки устраивали Трофимины вечеринки, на которых выбирали себе пару. Говорят, что Трофим обязательно поможет встретить любовь.

Именины сегодня отмечают: Давид, Макар, Георгий, Игорь, Константин, Федор и Трофим.

Народные приметы на 2 октября:

Если листья с деревьев осыпается — пора прятать ульи.

Дует южный ветер — к хорошему урожаю озимых.

Журавли высоко летят — осень будет теплой.

Если съесть ложку меда, здоровье будет крепким.

Что нельзя делать:

Запрещено лениться, иначе судьба не будет благосклонна.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Злоупотреблять спиртным и вредной пищей.

Громко разговаривать, ругаться и желать другим зла.

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября — День учителя.

Но самой большой праздник 14 октября – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной.