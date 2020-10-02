В календаре на 2 октября немало праздников. Среди них — Всемирный день улыбки, который отмечается с 1999 года в первую пятницу октября.
Именно эта дата считается днем рождения смайлика — улыбающейся желтой рожицы.
Также сегодня отмечают Международный день социального педагога и Международный день ненасилия (Международный день борьбы против насилия).
В народном календаре — День Трофима и Зосимы. Последнего считают покровителем пчел и пчеловодов. Наши предки молились ему, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда. Со 2 по 10 октября пчеловоды работают на пасеке, собирают мед, готовят ульи к зимовке.
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А еще 2 октября парни и девушки устраивали Трофимины вечеринки, на которых выбирали себе пару. Говорят, что Трофим обязательно поможет встретить любовь.
Именины сегодня отмечают: Давид, Макар, Георгий, Игорь, Константин, Федор и Трофим.
Народные приметы на 2 октября:
- Если листья с деревьев осыпается — пора прятать ульи.
- Дует южный ветер — к хорошему урожаю озимых.
- Журавли высоко летят — осень будет теплой.
- Если съесть ложку меда, здоровье будет крепким.
Что нельзя делать:
- Запрещено лениться, иначе судьба не будет благосклонна.
- Отказывать в помощи нуждающимся.
- Злоупотреблять спиртным и вредной пищей.
- Громко разговаривать, ругаться и желать другим зла.
Праздники в октябре 2020
В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября — День учителя.
Но самой большой праздник 14 октября – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной.