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За две минуты до старта: NASA отменило запуск ракеты-носителя на МКС

Национальное космическое агентство США за две минуты и 21 секунду до старта отменило запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus на МКС.

Об этом сообщили на сайте ведомства в пятницу, 2 октября.

В то же время в NASA причины такого решения не назвали. Отмечается, что запуск предварительно перенесен на 21.16 пятницы (4.16 субботы, 3 октября, по Киеву).

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Так, с космодрома в Вирджинии Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований.

NASA намерено доставить на МКС, среди прочего, новый космический туалет под названием Универсальная система управления отходов.

Старые туалеты больше ориентированы на мужчин. Чтобы женщинам было удобнее ими пользоваться, NASA наклонило сидения на новом унитазе и сделало его выше.

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