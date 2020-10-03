День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год. Одним из таких является 3 октября. Имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение и переводится как основательница.

Обладательницы этого имени имеют искренний характер и готовы прийти на помощь.

В то же время, Татьяны всегда достаточно эмоциональны, поэтому могут постоять не только за себя, но и своих близких. Они практичные, принципиальные и пытаются быть лидерами.

Святой покровительницей всех девушек и женщин с этим именем является древнеримская великомученица Татьяна.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с днем ​​ангела Татьяны.

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!

***

В Татьянин день тебя я поздравляю!

Счастливой быть всегда тебе желаю.

Пусть ангел век твой бережно хранит

От всех невзгод, печалей и обид.

***

Моя прекрасная Татьяна,

Желаю счастья без изъяна,

Приятных для души моментов

И небывалых комплиментов!

Хотя в календаре церковных праздников на октябрь 2020 праздничных дней будет немного меньше, чем в сентябре, но все же есть несколько дат, с которыми стоит поздравить своих родных.

Так, на 14 октября приходится Покрова Пресвятой Богородицы, которая относится к пяти самым большим православным праздникам.