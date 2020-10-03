День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год. Одним из таких является 3 октября. Имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение и переводится как основательница.
Обладательницы этого имени имеют искренний характер и готовы прийти на помощь.
В то же время, Татьяны всегда достаточно эмоциональны, поэтому могут постоять не только за себя, но и своих близких. Они практичные, принципиальные и пытаются быть лидерами.
Святой покровительницей всех девушек и женщин с этим именем является древнеримская великомученица Татьяна.
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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с днем ангела Татьяны.
С Днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
***
В Татьянин день тебя я поздравляю!
Счастливой быть всегда тебе желаю.
Пусть ангел век твой бережно хранит
От всех невзгод, печалей и обид.
***
Моя прекрасная Татьяна,
Желаю счастья без изъяна,
Приятных для души моментов
И небывалых комплиментов!
Хотя в календаре церковных праздников на октябрь 2020 праздничных дней будет немного меньше, чем в сентябре, но все же есть несколько дат, с которыми стоит поздравить своих родных.
Так, на 14 октября приходится Покрова Пресвятой Богородицы, которая относится к пяти самым большим православным праздникам.