3 октября во многих странах отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

По церковному календарю, чтят память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и детей их Агапия и Феописта.

Евстафий был военачальником. Во время охоты он увидел оленя, между рогами которого Евстафий рассмотрел образ Христа. После этого он и его семья приняли христианство.

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Однако потом на его судьбу выпало не мало бед: разлука с семьей, разорение и т.д. Однако Евстафий смог выстоять, а затем и воссоединиться с родными.

Когда правитель Адриане устроил языческий праздник, Евстафий отказался поклоняться идолам, за что его вместе с семьей казнили.

Именины: Михаил, Теодор, Евстратий, Олег, Герардо, Тереза.

Народные приметы на 3 октября:

Если заметите северный ветер, то готовьтесь к похолоданию. Однако южный ветер предвещает теплую погоду, а западный — дожди.

Если паутина летает в воздухе и стоит туман, то погода осенью будет теплой.

Что нельзя делать 3 октября:

Запрещается встряхивать воду из мокрых рук.

Запрещено делать подарки.

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября — День учителя.

Но самой большой праздник 14 октября – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной.