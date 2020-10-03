3 октября во многих странах отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
По церковному календарю, чтят память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и детей их Агапия и Феописта.
Евстафий был военачальником. Во время охоты он увидел оленя, между рогами которого Евстафий рассмотрел образ Христа. После этого он и его семья приняли христианство.
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Однако потом на его судьбу выпало не мало бед: разлука с семьей, разорение и т.д. Однако Евстафий смог выстоять, а затем и воссоединиться с родными.
Когда правитель Адриане устроил языческий праздник, Евстафий отказался поклоняться идолам, за что его вместе с семьей казнили.
Именины: Михаил, Теодор, Евстратий, Олег, Герардо, Тереза.
Народные приметы на 3 октября:
- Если заметите северный ветер, то готовьтесь к похолоданию. Однако южный ветер предвещает теплую погоду, а западный — дожди.
- Если паутина летает в воздухе и стоит туман, то погода осенью будет теплой.
Что нельзя делать 3 октября:
- Запрещается встряхивать воду из мокрых рук.
- Запрещено делать подарки.
Праздники в октябре 2020
В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября — День учителя.
Но самой большой праздник 14 октября – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной.