Погода на 3 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 3 октября погода будет достаточно переменчивой.

В западных регионах страны ожидается облачная с прояснениями погода. Однако порывы ветра будут 7-12 м/с. Температура днем 19-22°, ночью 8-11°.

На Севере синоптики прогнозирую также облачную погоду с прояснениями, однако в Сумской и Черниговской областях пройдут дожди. Воздух прогреется до 21° днем и до 12° ночью.

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В центральных областях облачная погода, в Днепропетровской и Полтавской областях осадки. Столбики термометров покажут 19-21° днем и 9-12° ночью.

На Востоке погода будет облачной, местами дожди. Температура днем 18-21° днем и 9-12° ночью.

Жителям южных регионов стоит приготовится к облачной с прояснениями погоде без осадков. Воздух прогреется до 23° днем и до 13° ночью.

Погода в октябре 2020

Синоптики прогнозировали, что в начале октября 2020 будет резкое похолодание, однако оно будет не продолжительным.

Средняя температура воздуха в Украине снизится до +15, а к концу месяца — до +9.

Однако ноября не будет холоднее октября, а зима — теплее, чем обычно.