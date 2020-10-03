День Олега 2020 в Украине: поздравления в открытках и СМС

Ежегодной 3 октября отмечают День Олега. Это имя имеет древнескандинавское происхождение, а образовалось оно от Helgi, что в переводе значит священный.

Считается, что дети с именем Олег легко могут попасть под чужое влияние, поэтому родителям нужно быть повнимательней. Люди, которые носят это имя, имеют аналитический склад ума и легко концентрируются на любых задачах. Лучше всего им покоряются точные науки. С людьми, которые носят имя Олег, легко вести беседу.

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В Украине это имя достаточно распространенное, поэтому у многих могут оказаться такие знакомые. Не оставьте их без внимания и поздравите с именинами. Для это Факты ICTV создали оригинальные открытки и собрали лучшие поздравления в СМС с Днем Олега.

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Олежка, пусть в твоих глазах всегда горит огонек счастья, любви и веры в себя! Просто оставайся собой, таким же целеустремленным, добрым, искренним и открытым человеком! Я желаю, чтобы ты наполнял свою душу только позитивом и радостными эмоциями каждый день!

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Дорогой Олег, я поздравляю тебя от души. Желаю всегда оставаться верным своей мечте, желаю никогда не сомневаться в собственных силах. Пусть для Олега любая дорога будет удачной, пусть любая идея приводит к источнику счастья, достатка, успеха.

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Олег, сегодня светлый день,

Мне поздравлять тебя не лень —

День ангела уже в пути,

Его ты с нетерпением жди.

Хочу здоровья пожелать,

Ни в чем другим не уступать,

И не страдать, и не грустить,

А все тревоги отпустить!

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С Днем Олега! Лучшие поздравления с именинами в открытках и СМС / 5 фотографий

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября — День учителя.

Но самой большой праздник 14 октября – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной.