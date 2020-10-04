День учителя в Украине отмечают ежегодно. Этот праздник не имеет фиксированной даты, а всегда приходится на первое воскресенье октября.

День учителя 2020 будут праздновать 4 октября. Поскольку профессиональный праздник отмечают в выходной день, то поздравления принято принимать в пятницу накануне.

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На День учителя 2020 поздравления получают все работники образования, начиная от дошкольного и заканчивая педагогами университетов.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС с Днем учителя 2020.

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С Днем учителя поздравляем,

Легкого труда желаем.

Чтобы хорошее настроение было всегда

А в жизни все было гладко,

Чтобы школьники уважали всегда,

И приятные воспоминания оставляли.

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Поздравляем с Днем учителя! Хороших светлых дней обучения, уважения от учеников.

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С Днем учителя! Терпения и сил в непростом труде. Пусть благодарными будут ученики и родители, а работа приносит только удовольствие.

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С праздником! Пусть работа учителя проносит безграничное удовольствие, а ученики радуют вас своими успехами и победами в учебе.

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С Днем учителя! Пусть каждый день в школе будет праздником для вас. Пусть всегда щедрой на лестницу будет образовательная нива, а ваша работа не будет оставаться незамеченной.

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О, учитель! И слов не подобрать,

Эпитетов, метафор и сравнений,

Чтобы благодарности строки произнести

За то, что щедро отдаете нам вы.

Подарки на День учителя

День учителя 2020 будут праздновать через несколько дней. Среди лучших подарков на День учителя можно выделить ряд приятных и недорогих: интересные книги, растения в горшках, интересная и необычная ваза, оригинальные букеты из сухоцветов, конфет или фруктов.