4 октября в Украине отмечают День учителя. Это профессиональный праздник всех сотрудников образовательной сферы.
Кроме того, в воскресенье празднуют Всемирный день защиты животных. Решение отмечать этот праздник приняли на международном конгрессе во Флоренции в 1931 году, его цель — напомнить о проблеме исчезновения братьев наших меньших и о необходимости оберегать не только редкие виды, но и всех представителей фауны.
Среди важных религиозных дат 4 октября — отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня и апостола от 70-ти Кодрата.
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Именины 4 октября празднуют Андрей, Александр, Даниил, Дмитрий, Валентин, Иосиф, Иван, Петр, Константин.
Приметы 4 октября — во что верили предки:
- стоит обратить внимание на погоду — погодные условия, характерные для дня, продержатся еще месяц;
- если листья березы начали желтеть, зима будет поздней, а весна — ранней;
- огромного количество ягод и грибов в лесах — зимой будет много снега.
Что нельзя делать 4 октября — каким запретам следовали ранее:
- в этот день не рекомендуется возвращать долги, вместе с ними из дома уйдет и достаток;
- также не стоит делать подарки, лучше отложить приятности до следующего дня;
- нельзя устраивать пышные застолья, в этот день рекомендовалась простая трапеза.
Календарь церковных праздников на октябрь
В октябре украинцев ждет ряд религиозных праздников.
Среди них — кончина апостола и евангелистa Иоанна Богослова 9 числа и Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа.
Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.