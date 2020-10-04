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Факты / Lifestyle

День учителя и защиты животных: праздник 4 октября

4 октября в Украине отмечают День учителя. Это профессиональный праздник всех сотрудников образовательной сферы.

Кроме того, в воскресенье празднуют Всемирный день защиты животных. Решение отмечать этот праздник приняли на международном конгрессе во Флоренции в 1931 году, его цель — напомнить о проблеме исчезновения братьев наших меньших и о необходимости оберегать не только редкие виды, но и всех представителей фауны.

Среди важных религиозных дат 4 октября — отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня и апостола от 70-ти Кодрата.

Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020

Именины 4 октября празднуют Андрей, Александр, Даниил, Дмитрий, Валентин, Иосиф, Иван, Петр, Константин.

Приметы 4 октября — во что верили предки:

  • стоит обратить внимание на погоду — погодные условия, характерные для дня, продержатся еще месяц;
  • если листья березы начали желтеть, зима будет поздней, а весна — ранней;
  • огромного количество ягод и грибов в лесах — зимой будет много снега.

Что нельзя делать 4 октября — каким запретам следовали ранее:

  • в этот день не рекомендуется возвращать долги, вместе с ними из дома уйдет и достаток;
  • также не стоит делать подарки, лучше отложить приятности до следующего дня;
  • нельзя устраивать пышные застолья, в этот день рекомендовалась простая трапеза.

Календарь церковных праздников на октябрь

В октябре украинцев ждет ряд религиозных праздников.

Среди них — кончина апостола и евангелистa Иоанна Богослова 9 числа и Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа.

Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.

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