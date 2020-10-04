День учителя 2020 в Украине приходится на первое воскресенье октября, в этом году это 4 октября.

Интересно, что на следующий день отмечают Международный день учителя.

Первый в мире посвященный учителям праздник отметили в Советском Союзе в 1965 году.

Советские школьники приветствовали учителей в субботу накануне праздника. Они дарили педагогам цветы, открытки и конфеты.

Мы собрали для вас подборку поздравлений ко Дню учителя в Украине в стихах.

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Какое гордое призванье —

Давать другим образование, —

Частицу сердца отдавать

Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо вам за то, что вы

Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,

Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

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Листочки в вальсе кружатся,

У школы листопад.

Сверкает солнце в лужицах,

Улыбки у ребят.

Поздравляют все ребята

В этот день осенний:

С праздником учителя!

Счастья Вам, веселья!

Спасибо Вам за все труды,

За то, что рядом вы всегда,

А в сердце вашем доброты

Не станет меньше никогда.

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В день осенний, когда у порога

Задышали уже холода,

Школа празднует день педагога —

Праздник мудрости, знаний, труда.

День учителя! Вслушайтесь сердцем

В эти звуки, что дороги нам.

Всем, что связанно с юностью, детством

Мы обязаны учителям!

Горечь первой досадной ошибки,

Сладость первых нелегких побед

— Пусть же все отразится в улыбке,

Излучающей мудрость и свет.

Вы душою — всегда молодые,

Труд и радости с нами деля,

Наши строгие, наши родные,

Терпеливые учителя!

Сил вы нам отдаете немало

И любви — несмотря ни на что.

Как вы верите в нас! И, пожалуй,

Верить так не умеет никто.

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра

Не погаснет той веры свеча

Без учителя — нет космонавта,

Инженера, поэта, врача.

Жизнь велит вам учить, нам — учиться.

Опыт ваш — это мудрости клад.

Все, что взяли от вас, пригодится

И весомее станет в стократ.

Свету, чуткости, правде учите

Наши души и наши умы

Все, что в жизни вы нам зададите,

Постараемся выполнить мы.

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Спасибо вам за жизненный урок,

За мудрые и ценные советы.

Я несколько скажу вам тёплых строк,

Вам — лучшему учителю на свете.

Желаю вам здоровья крепкого, любви,

Жизнь без расстройства и печалей.

Пускай заветные сбываются мечты,

Ученики ценили чтоб и уважали.

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября — День учителя.

Но самой большой праздник 14 октября – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной.