День учителя 2020 в Украине приходится на первое воскресенье октября, в этом году это 4 октября.
Интересно, что на следующий день отмечают Международный день учителя.
Первый в мире посвященный учителям праздник отметили в Советском Союзе в 1965 году.
Советские школьники приветствовали учителей в субботу накануне праздника. Они дарили педагогам цветы, открытки и конфеты.
Мы собрали для вас подборку поздравлений ко Дню учителя в Украине в стихах.
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Какое гордое призванье —
Давать другим образование, —
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
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Листочки в вальсе кружатся,
У школы листопад.
Сверкает солнце в лужицах,
Улыбки у ребят.
Поздравляют все ребята
В этот день осенний:
С праздником учителя!
Счастья Вам, веселья!
Спасибо Вам за все труды,
За то, что рядом вы всегда,
А в сердце вашем доброты
Не станет меньше никогда.
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В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога —
Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связанно с юностью, детством
Мы обязаны учителям!
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед
— Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою — всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
Сил вы нам отдаете немало
И любви — несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча
Без учителя — нет космонавта,
Инженера, поэта, врача.
Жизнь велит вам учить, нам — учиться.
Опыт ваш — это мудрости клад.
Все, что взяли от вас, пригодится
И весомее станет в стократ.
Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы
Все, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.
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Спасибо вам за жизненный урок,
За мудрые и ценные советы.
Я несколько скажу вам тёплых строк,
Вам — лучшему учителю на свете.
Желаю вам здоровья крепкого, любви,
Жизнь без расстройства и печалей.
Пускай заветные сбываются мечты,
Ученики ценили чтоб и уважали.
Праздники в октябре 2020
В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября — День учителя.
Но самой большой праздник 14 октября – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной.