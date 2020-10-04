Гороскоп на неделю, с 5 по 11 октября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Стационарность Плутона в напряженном аспекте с Марсом формулирует обстоятельства, которые будут тормозить вашу социальную жизнь. Прежде всего, сложности возникают в профессиональной, политической и экономической сферах.

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Критический период для бизнеса, крупномасштабных реформ в социальной области, научных исследований. Возможно обострение военных конфликтов, активация незаконной деятельности и криминальных групп. Неблагоприятные дни для различных изменений, обновлений, совместной работы или поездок. Отложите финансовые дела и принятие важных решений на более подходящее время.

Гороскоп для Овнов

Импульсивность, борьба за трансформации на производстве, в карьере, предпринимательских делах может привести к потере стабильности. Неудачное время для решения проблем распределения прибыли, налогов, возвращения долгов, а также наследства и алиментов. Будьте осторожны при использовании различной техники, вождении транспорта, во время опытов и экспериментов. Тяжелый период для брака или любовных отношений — можете все разрушить за один день.

Гороскоп для Тельцов

Относительно спокойный период для вас. Внешний неблагоприятный фон не доставляет вам серьезных неприятностей. Неделя подходит для улаживания общественных и финансовых дел, если эти вопросы были проработаны заранее. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. У вас может завязаться служебный роман. Можете рассчитывать на получение ссуды, успешное решение юридических дел.

Гороскоп для Близнецов

Нервозность и раздражительность могут привести к разрыву выгодных и полезных связей. Из-за собственной невнимательности возможны несчастные случаи. Возникают препятствия в делах, трудности в общении с коллегами и партнерами. Вероятны с задержки или отказ в получении информации, а также товаров и услуг. При подписании документов или соглашений сложно прийти к компромиссу. С друзьями и единомышленниками возникают разногласия, причиной которых может быть нестабильное эмоциональное состояние.

Гороскоп для Раков

Период значительных преобразований в вашей жизни. События не зависят от вашей воли, а развиваются под влиянием обстоятельств, крупномасштабных политических и экономических явлений. Возникают проблемы взаимоотношений на многих уровнях. Многие представители знака Рака столкнутся с вопросами распределения прибыли, владения совместным капиталом, вопросами налогообложения, кредитов, возвращения долгов, а также, вероятно, наследства или алиментов. Возможны столкновения с активными, волевыми людьми, и эти отношения окажут на вас значительное влияние.

Гороскоп для Львов

Соблюдайте осторожность в общественных местах, во время научных экспериментов, а также не вступайте в столкновение с законом. Критический период для личных и семейных взаимоотношений. Для интеллектуального труда и налаживания контактов с близкими людьми период неблагоприятный. Лучше оставить их в покое и не пытаться влиять на их действия и мнение. Многих неприятностей можно избежать, если уйти от шаблонов и общепринятых стандартов, использовать креативный подход в работе, заняться творчеством и самообразованием.

Гороскоп для Дев

Подозрительность, мрачные мысли и невеселые новости, мешают эффективной работе и продуктивному сотрудничеству. Хорошо, если в такое время рядом с вами окажется мудрый человек, закаленный жизненными невзгодами, который поделится своим опытом. Личные отношения могут проходить испытания на прочность, часто причиной недоразумений становятся повышенная критичность и несдержанность в словах. В это время вам свойственны крайности в решениях и поступках. При правильном подходе к ситуации, можете качественно трансформировать взаимоотношения.

Гороскоп для Весов

Возрастает требовательность к партнеру, критичность и мелочность. Подавляются романтические порывы, любовь портит меркантильность. Противоречия мешают достичь гармонии, поэтому существующие взаимоотношения могут испортиться. Чтобы преодолеть негативные влияния, стоит объединиться с партнером для общего дела. Это поможет выразить свои чувства и интересы, прийти к общему мнению в трудных семейных и личных вопросах. Возможно новое приятное знакомство, встреча с бывшими партнерами.

Гороскоп для Скорпионов

Вы замечаете недостатки окружающих, чаще отвлекаетесь на посторонние вещи, из-за чего происходит распыление интеллектуальной энергии, переутомление из-за связей и контактов. Постарайтесь воздержаться от опрометчивых высказываний, меньше критики и поучений в адрес партнеров и вы сможет сохранить хорошие взаимоотношения. Самоуверенность и настойчивость в выражении своих идей и интересов, может стать причиной конфликтов. Опасайтесь необдуманных обещаний.

Гороскоп для Стрельца

В этот период вы способны на многое, соответственно, от окружающих ожидаете выполнения обещаний, а если этого не происходит, то реакция может быть агрессивной. Это может привести к потере важных деловых контактов. Необдуманные действия или завышенные требования к партнеру приведут к конфликтам и столкновениям. Не следует вступать в договорные соглашения в это время, так как они могут исходить из фальшивых предпосылок. Завышенная самооценка и отсутствие способности приспосабливаться, приведут к конфликтным объяснениям с начальством.

Гороскоп для Козерогов

Не пытайтесь достичь своей цели с помощью силы. Вам необходимо будет проявить как можно больше дипломатии в отношениях с другими людьми. Соглашаться на уступки в эти дни будет намного выгоднее, чем оставаться непреклонным. Благодаря этому, собственные идеи сможете привести в действие и вплотную приблизиться к реализации своих целей. При приложении определенных усилий вам удастся наладить гармонию во взаимоотношениях. Постарайтесь защитить себя от стрессовых ситуаций, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Гороскоп для Водолеев

Коллектив или начальство перекладывают на вас некоторые обязанности, выполнив которые, вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию, награду или хотя бы похвалу. Но не рискуйте своим здоровьем, отдыхайте, не берите на себя больше, чем вы можете выполнить в сложившихся условиях. Иначе, из-за сильного перенапряжения, старания не приведут к желаемому результату. В течение недели возникают различные препятствия, намеченные встречи срываются, поэтому планируйте все с большим запасом времени.

Гороскоп для Рыб

В течение недели сможете решить важные деловые вопросы, хотя конфликтные ситуации возникают чаще, чем обычно. Отбросьте амбиции, обращайте внимание на чужое мнение, и период окажется для вас очень продуктивным. Трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола, поэтому, планируйте встречи, учитывая все факторы. Вы можете страдать из-за отсутствия внимания со стороны противоположного пола, поэтому неосознанно можете сбросить негатив на делового партнера. Помешать работе может погоня за удовольствиями, рискуете перерасходовать бюджет.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.