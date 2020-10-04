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Факты / Lifestyle

Лучшие поздравления с Днем ангела Андрея в открытках и СМС

День ангела Андрея отмечают 4 октября.

Также носители этого имени празднуют свои именины 17 июля, 1 сентября и 13 декабря.

Имя Андрей происходит от греческого андрос — мужчина, и имеет значение храбрый, мужественный.

В детстве Андреи имеют хорошую фантазию и восторженно занимаются любимыми делами, не обращая внимания на окружающих.

Во взрослом возрасте имеют уважение среди рабочего коллектива, могут легко начать свой бизнес.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Андрея в СМС и открытках.

***

С Днем ​​ангела! Желаю, чтобы
Ангел-хранитель не спал,
Твое здоровье оберегал,
И много счастья добавлял!

***

У Андрея сейчас праздник,
Друзей пришло немало.
Цветы все дарят и подарки,
Объятия, поцелуи.

***

Андрей, поздравляем с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой, защищает тебя от неудач и поражений, направляет тебя на верный путь!

***

Поздравляем с Днем ангела! Хотим пожелать любви искренней, процветания и удачных начинаний.

***

С Днем ангела тебя, Андрей! От всей души хочется пожелать счастья, радостных моментов в жизни. Больше побед и минимум поражений.

***

С Днем ангела! Пусть ангел твой не оставляет тебя и всегда следует за тобой, дарит тебе крылья для новых свершений.

День ангела Андрея в Украине: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея в Украине: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея в Украине: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея в Украине: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея в Украине: поздравления в открытках и СМС

Календарь праздников на октябрь

Календарь праздников на октябрь 2020 насчитывает 13 выдающихся дат. Во втором месяце осени очень много профессиональных праздников.

Самый большой из них — 14 октября — День защитника Украины, День украинского казачества. Этот праздник отмечают на государственном уровне, поэтому украинцы получат дополнительный выходной и отдохнут посреди недели, в среду.

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