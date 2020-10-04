День ангела Андрея в Украине: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея отмечают 4 октября.

Также носители этого имени празднуют свои именины 17 июля, 1 сентября и 13 декабря.

Имя Андрей происходит от греческого андрос — мужчина, и имеет значение храбрый, мужественный.

В детстве Андреи имеют хорошую фантазию и восторженно занимаются любимыми делами, не обращая внимания на окружающих.

Во взрослом возрасте имеют уважение среди рабочего коллектива, могут легко начать свой бизнес.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Андрея в СМС и открытках.

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С Днем ​​ангела! Желаю, чтобы

Ангел-хранитель не спал,

Твое здоровье оберегал,

И много счастья добавлял!

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У Андрея сейчас праздник,

Друзей пришло немало.

Цветы все дарят и подарки,

Объятия, поцелуи.

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Андрей, поздравляем с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой, защищает тебя от неудач и поражений, направляет тебя на верный путь!

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Поздравляем с Днем ангела! Хотим пожелать любви искренней, процветания и удачных начинаний.

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С Днем ангела тебя, Андрей! От всей души хочется пожелать счастья, радостных моментов в жизни. Больше побед и минимум поражений.

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С Днем ангела! Пусть ангел твой не оставляет тебя и всегда следует за тобой, дарит тебе крылья для новых свершений.

Календарь праздников на октябрь

Календарь праздников на октябрь 2020 насчитывает 13 выдающихся дат. Во втором месяце осени очень много профессиональных праздников.

Самый большой из них — 14 октября — День защитника Украины, День украинского казачества. Этот праздник отмечают на государственном уровне, поэтому украинцы получат дополнительный выходной и отдохнут посреди недели, в среду.