День территориальной обороны Украины: история праздника

Сегодня, 4 октября, впервые в Украине будут праздновать День территориальной обороны.

Указ о праздновании подписал президент Владимир Зеленский 30 сентября.

Он призван подчеркнуть важность территориальной обороны в обеспечении целостности Украины.

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Войска территориальной обороны — резерв Вооруженных сил Украины, предназначен для обороны на местах. С 2020 года работает специальное Командование территориальной обороны, которое должно заниматься такими подразделениями.

История территориальной обороны

Первые отряды территориальной обороны сформировались весной 2014 года. Тербаты отправились на войну Донбассе и провоевали почти год. В 2015-м батальоны были переформированы в мотопехотные и переданы в состав бригад Сухопутных войск.

Им на смену начали постепенно внедрять новую структуру. Их формируют по следующей структуре:

областные военные комиссариаты формируют на своей базе отдельный стрелковый батальон;

районные или городские военные комиссариаты формируют отряды обороны в количестве от 2 до 5;

областные и районные военные комиссариаты имеют в своем штате роты охраны, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны.

В каждой области формируется штаб бригады теробороны, который подчиняет себе все подразделения. Сейчас такие бригады есть во всех регионах, кроме Крыма и Донбасса.

Их задача — охрана, развертывание блокпостов, борьба с диверсантами и мародерами, обеспечения безопасности и правопорядка на соответствующей территории и организация партизанского движения.

Как попасть в территориальную оборону

Для подписания контракта с бригадой территориальной обороны нужно:

возраст от 18 до 55 лет;

могут идти мужчины и женщины;

отсутствие судимостей;

иметь минимальную физическую подготовку;

получить военную специальность.

Контракт в резерве предусматривает ежегодные учения сроком на 10-15 дней. В то время за резервистом сохраняется его должность и зарплата по месту постоянной работы.

На время сборов за военнообязанным сохраняется заработная плата и 180 грн. Те, которые проходят службу по контракту в резерве, получают 3,2 тыс. грн, а также среднюю заработную плату.

Безработные, не имеющие контракта, получают 1 тыс. грн, а те безработные, которые имеют контракт, 3,7 тыс. грн.

Чтобы записаться в тероборону, нужно обратиться в военкомат в вашем городе.

Военные праздники в октябре

14 октября в Украине будут праздновать День защитника Украины.

29 октября будет День военного финансиста Вооруженных Сил Украины. Праздник был учрежден в 1999 году приказом министра обороны Украины.