Цветы на День учителя 2020: что подарить

Ежегодно День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. Этот день является хорошим поводом, чтобы уделить внимание и выразить благодарность педагогам.

Но какой же праздник без цветов? Этот простой и ненавязчивый презент может быть как отдельным подарком, так и удачным дополнением.

Однако при выборе цветов нужно быть осторожным. В частности, следует учитывать возраст учителя, которому вы хотите их подарить.

Какие цветы принято дарить на День учителя — читайте в материале.

Лилии и хризантемы

Эти цветы пастельных нежных оттенков идеально подойдут для молодых учителей. А дополнят такой букет несколько веточек с бутонами, которые еще не распустились.

А еще лилии символизируют знания и доброту, а также чистоту души. Однако стоит помнить, что эти цветы имеют сильный аромат.

Розы, георгины, каллы

Такие букеты ярких оттенков обычно дарят учителям за сорок и старшего возраста. Кстати, каллы считаются символом интуиции, мудрости, большого опыта.

Не менее приятным подарком педагогу станут георгины, которые символизируют успех и всепобеждающую силу жизни, а еще благодарность.

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Гладиолусы, нарциссы и тюльпаны

С таким букетом вы точно не прогадаете для мужчин. Особенно это касается гладиолусов, которые являются воплощением мужества.

Ведь эти цветы получили свое название от греческого слова меч, а раньше их носили воины, чтобы защитить себя во время боя.

Астры и герберы

Букет астр идеально подойдет женщинам-учителям, ведь эти цветы являются символом утонченности и изысканности.

А вот гербера символизирует дружбу, хорошее настроение и оптимизм, которые часто так необходимы каждому педагогу.

Цветы в горшке

Это неизменная и прекрасная альтернатива букету. В отличие от обычных цветов, они не засохнут, а, наоборот, будут напоминать о вашем внимании.

Пальму первенства среди таких вариантов стабильно держит орхидея, которая является символом настойчивости и уважения. Также советуют выбирать цветущие комнатные растения: петунию, бегонию, пеларгонию или цикламен.

Если же вам кажется, что букет — это слишком скромный презент, чтобы в полной мере проявить свое уважение к учителю, то вы можете дополнить его еще каким-то подарком.

Однако часто возникает проблема, как выбрать бюджетный подарок, который лучшим образом покажет вашу благодарность педагогу.

Мы подготовили топ-5 идей бюджетных подарков на День учителя, среди которых вы точно найдете то, что придется по душе.