В финале ESL Pro League Season 12 сражались две команды — NAVI против Astralis. Чтобы определиться с победителем пришлось сыграть четыре карты.

NAVI имела преимущество перед матчем в виде одной карты, так как вышла с верхней сетки, а Astralis — с нижней.

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То есть, чтобы победить украинской команде нужно было утвердить в лидерах в двух картах, а датчанам — в троих.

По итогам игры, Natus Vincere победил в одной карте Dust со счетом 16:12. Однако Astralis смогла отыграться и победила в троих картах со счетом: Nuke 16:14, Train 22:19 и Overpass 16:11.

Команда Astralis за первое место получила $99 тыс. призовых, а NAVI — $ 54 тыс.

Киберарена в гостинице Днепр

В середине июля, Украина узнала, что новым владельцем гостиницы Днепр стал основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский. Он с партнерами заплатил за него на государственном аукционе 1,11 млрд грн.

Из здания на Европейской площади в центре Киева, планируют сделать киберспортивный отель, аналогов которому нет в мире. Он будет полностью подготовлен для киберспортивных мероприятий.

Также, отель Днепр может стать местом, где тренируются профессиональные киберкоманды.

Фото: NAVI