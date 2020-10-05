В церковном календаре на октябрь 2020 есть только одна важная дата – 14 октября. Это Покров Пресвятой Богородицы, который относится к пяти великим православным праздникам.
Он установлен еще при князе Андрее Боголюбском примерно в 1164 году.
В этот день также отмечают День защитника Украины, который с 2015 года стал выходным. Поэтому украинцы смогут отдохнуть среди недели – в среду.
Длительных постов в октябре нет, только однодневные – по средам и пятницам.
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Список самых значимых церковных праздников в октябре 2020
- 6 октября, вторник – зачатие предтечи и крестителя Господня Иоанна.
- 8 октября, четверг – День памяти преподобного Сергия Радонежского.
- 9 октября, пятница – преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
- 14 октября, среда – Покров Пресвятой Богородицы (однодневный пост).
- 19 октября, понедельник – День памяти апостола Фомы.
- 26 октября, понедельник – Иверской иконы Божьей Матери.
- 31 октября, суббота – апостола и евангелиста Луки.
Праздники в октябре 2020
В календаре праздников на октябрь 2020 много также официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября профессиональный праздник у работников образования, 8 октября – у юристов.
Работников целлюлозно-бумажной промышленности, а также стандартизации и метрологии будем поздравлять 10 октября, а художников и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы – 11 октября.
14 октября – тройной праздник – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества.
Сотрудники предприятий пищевой промышленности свой праздник отмечают 18 октября.