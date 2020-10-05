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Факты / Lifestyle

Почти везде дожди, но тепло: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют дожди и грозы на западе страны, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории преимущественно солнечная погода.

Максимальные +24 ожидаются на юге, до +23 – на востоке и в центре.

В северных областях +17 +19, в западных – от +16 до +18.

В Киеве дождь, ночью 12-14, а днем 17-19 градусов тепла.

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Погода 6 жовтня

В среду, 7 октября, осадки охватят не только западные, но и часть северных, центральных и южных областей, но благодаря юго-восточному ветру температура воздуха не изменится.

В южных регионах +24, в восточных – до +23, в центре страны +21, на севере +19, в западных областях – от +16 до +19.

В столице дождь, гроза, ночью 12-14, днем до 19 выше нуля.

Погода 7 жовтня

В четверг, 8 октября, дожди ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Будет небольшое похолодание. На юге +21, в центре и на востоке +20, на севере +19 и на западе – максимум +16.

В Киеве сухо, ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Погода 8 жовтня

В пятницу, 9 октября, на всей территории Украины установится сухая погода.

В южных и восточных областях – от +17 до +21, в центре +16 +18, на севере +15 +17, на западе +12 +16.

В Киеве без осадков, ночью 10-12, днем потеплеет до +17.

Погода 9 жовтня

Погода в октябре 2020

В начале октября 2020 синоптики обещали резкое, но непродолжительное похолодание.

По их прогнозам, средняя температура воздуха в Украине снизится до +15, а к концу месяца – до +9.

При этой последний осенний месяц не будет холоднее октября, а зима — теплее, чем обычно.

Источник: Укргидрометцентр

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