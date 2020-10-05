Международный день врача в Украине: поздравления в стихах, открытках и СМС

Международный день врача празднуют в первый понедельник октября, в этом году он пришелся на 5 окрятбя.
Этот праздник был введен по инициативе ВОЗ, чтобы отдать должное врачам различных категорий, которые ведут борьбу за жизни людей.
Международный день врача не является официальным праздником, однако врачи получают поздравления и слова благодарности от пациентов, которых они вылечили.
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Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах, СМС и открытках к Международному дню врача.
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Без врачей некуда,
Идем мы к ним, когда беда,
Жизнь свою им доверяем
И труд их уважаем.
Всех врачей в этот день поздравляем
Здоровья и счастья мы желаем.
Пусть в жизни будет все хорошо —
Без горя и беды всегда.
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С Днем врача поздравляю от души,
В работе пусть будет воодушевление и успех,
А дома — мир, уют и теплота,
Хочу пожелать врачам!
Много светлых дней и счастья,
Без печали и разочарований.
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Вы жизнь спасаете,
Все болезни лечите,
Кашель, насморк, зубную боль
Поможете во всем.
И ребенку родиться,
Сердцу снова долго биться.
Пусть здоровье с вами будет,
До старости всегда.
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Поздравляем с Международным днем врача! Желаем крепкого здоровья, долгой жизни и хороших пациентов!
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С Международным днем врача! Вы спасаете людям самое ценное, что у нас есть — жизнь. Пусть она у вас будет радостной, счастливой, веселой, багатой на безоблачные дни и улыбки.
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С Днем врача! Желаю вам хронического здоровья, рецидивирующего счастья, гипертонической зарплаты и беременного кошелька!
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С Международным днем врача поздравляем! Желаем долгой жизни вам и вашим пациентам. Пусть никогда не болит сердце, руки не устают, а работа приносит радость.
Календарь праздников на октябрь
В календаре праздников на октябрь 2020 многие профессиональных знаменательных дат.
Самый большой праздник второго месяца осени — День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Он является государственным и отмечается на официальном уровне, поэтому украинцы в этот день будут иметь дополнительный выходной.
В общем рабочим будет 21 день, а отдыхать украинцы 10 дней.