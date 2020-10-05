Международный день врача в Украине: поздравления в стихах, открытках и СМС

Международный день врача празднуют в первый понедельник октября, в этом году он пришелся на 5 окрятбя.

Этот праздник был введен по инициативе ВОЗ, чтобы отдать должное врачам различных категорий, которые ведут борьбу за жизни людей.

Международный день врача не является официальным праздником, однако врачи получают поздравления и слова благодарности от пациентов, которых они вылечили.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах, СМС и открытках к Международному дню врача.

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Без врачей некуда,

Идем мы к ним, когда беда,

Жизнь свою им доверяем

И труд их уважаем.

Всех врачей в этот день поздравляем

Здоровья и счастья мы желаем.

Пусть в жизни будет все хорошо —

Без горя и беды всегда.

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С Днем врача поздравляю от души,

В работе пусть будет воодушевление и успех,

А дома — мир, уют и теплота,

Хочу пожелать врачам!

Много светлых дней и счастья,

Без печали и разочарований.

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Вы жизнь спасаете,

Все болезни лечите,

Кашель, насморк, зубную боль

Поможете во всем.

И ребенку родиться,

Сердцу снова долго биться.

Пусть здоровье с вами будет,

До старости всегда.

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Поздравляем с Международным днем ​​врача! Желаем крепкого здоровья, долгой жизни и хороших пациентов!

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С Международным днем ​​врача! Вы спасаете людям самое ценное, что у нас есть — жизнь. Пусть она у вас будет радостной, счастливой, веселой, багатой на безоблачные дни и улыбки.

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С Днем врача! Желаю вам хронического здоровья, рецидивирующего счастья, гипертонической зарплаты и беременного кошелька!

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С Международным днем ​​врача поздравляем! Желаем долгой жизни вам и вашим пациентам. Пусть никогда не болит сердце, руки не устают, а работа приносит радость.

Календарь праздников на октябрь

В календаре праздников на октябрь 2020 многие профессиональных знаменательных дат.

Самый большой праздник второго месяца осени — День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Он является государственным и отмечается на официальном уровне, поэтому украинцы в этот день будут иметь дополнительный выходной.

В общем рабочим будет 21 день, а отдыхать украинцы 10 дней.