Ежегодно в первый понедельник октября отмечают Международный день врача.

Также 5 октября отмечают Всемирный день архитектуры.

По церковному календарю, верующие чтят память Пророка Ионы.

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Именины: Александр, Кузьма, Николай, Мартин, Макар, Вениамин, Прасковья и Петр.

Народные приметы на 5 октября:

Если заметите красную луну вечером, то это к ветреной погоде.

Считается, что, какой погода на Иона, такая будет и весь месяц.

Если погода вечером будет теплее, чем в днем, то это к шторму.

Что нельзя делать 5 октября:

Запрещено ругаться и кричать.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не выходите из дома до рассвета.

Запрещено вышивать, вязать и резать ткань.

Календарь церковных праздников на октябрь

В октябре украинцев ждет ряд религиозных праздников.

Среди них — кончина апостола и евангелистa Иоанна Богослова 9 числа и Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа.

Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020смотрите на Фактах ICTV.