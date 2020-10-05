Ежегодно в первый понедельник октября отмечают Международный день врача.
Также 5 октября отмечают Всемирный день архитектуры.
По церковному календарю, верующие чтят память Пророка Ионы.
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Именины: Александр, Кузьма, Николай, Мартин, Макар, Вениамин, Прасковья и Петр.
Народные приметы на 5 октября:
- Если заметите красную луну вечером, то это к ветреной погоде.
- Считается, что, какой погода на Иона, такая будет и весь месяц.
- Если погода вечером будет теплее, чем в днем, то это к шторму.
Что нельзя делать 5 октября:
- Запрещено ругаться и кричать.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не выходите из дома до рассвета.
- Запрещено вышивать, вязать и резать ткань.
Календарь церковных праздников на октябрь
В октябре украинцев ждет ряд религиозных праздников.
Среди них — кончина апостола и евангелистa Иоанна Богослова 9 числа и Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа.
Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020смотрите на Фактах ICTV.