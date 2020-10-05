Всемирный день архитектуры: лучшие современные архитектурные объекты Украины

Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Всемирный день архитектуры, который появился еще в 1985 году.

Его основал Международный союз архитекторов, который создали сразу после Второй мировой войны, чтобы восстанавливать разрушенные города.

Сегодня же перед архитекторами стоит другая задача — сделать городское пространство максимально удобным и комфортным для жителей. По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие современные архитектурные объекты Украины.

Центр имени митрополита Андрея Шептицкого во Львове

Здесь есть как учебные аудитории, конференц-залы, так и книжная лавка, выставочная зона и современная многофункциональная библиотека мирового уровня.

Благодаря этому центр стал ведущим публичным пространством, в котором сочетаются культура, наука и образование.

Промприлад. Реновация в Ивано-Франковске

Это инновационный центр, созданный на базе старого завода. Он является площадкой для коммуникации, распространения знаний, сотрудничества государственного сектора, общественности и бизнеса.

А еще Промприлад является центром для развития города в четырех направлениях — образования, искусства, новой экономики и урбанистики. Его инвесторы вкладывают деньги в социальную инициативу, становятся совладельцами завода и получают с этого дивиденды.

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Ave Plaza в Харькове

Торгово-офисный центр — это семиуровневое современное здание, которое было спроектировано ведущими архитекторами города.

Сейчас она имеет все преимущества большого многофункционального комплекса, объединившего под одной крышей торговые галереи, бизнес-центр класса А и культурно-развлекательную зону.

Бизнес-центр Домино в Киеве

Это бизнес-центр класса А и В, где есть как офисы с открытой планировкой, так и пространство с кабинетной системой. Однако интересным его делает не это.

Бизнес-центр является еще одним примером современной оригинальной архитектуры. Внешне здание очень напоминает домино, поэтому кажется, что стены вот-вот могут рухнуть одна за другой.

Киностудия Victoria Film Studios в селе Гуровщина Киевской области

Часто ее называют украинским Диснейлендом. Одна из крупнейших киностудий Украины построена в виде большого замка с камнями у подножия и многочисленными башнями.

А вход в здание украшают скульптуры из фильмов Чужой и Хищник.

В целом украинская архитектура отличается разнообразием стилей и форм. Поэтому в нашем материале вы также можете посмотреть шесть самых известных работ украинских архитекторов, которые вошли в историю.

Фото: Центр Шептицкого, Промприлад, Ave Plaza, Домино, Victoria Film Studios